Собаки – надзвичайно віддані тварини, які готові на все заради тих, хто їх любить. Вірний звір не покине свого друга, щоб там не сталося.

Під час навчань на фронті вдалося зробити неймовірну теплу світлину. Чудовий кадр, який швидко розлетівся мережею, зробила фронтовий медик.

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Під час навчань один з військових мусив імітувати пораненого. Його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації.

Коли Бім побачив, що господар лежить, а його очі закриті, то ліг просто на нього та вирішив померти разом з ним. Миле фото, яке стало черговим доказом вірності собак, швидко стало хітом соцмереж.