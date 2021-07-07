Надприродна відданість: як собака сумував за "пораненим" бійцем ЗСУ – вражаюче фото
7 липня 2021 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:Твіттер Баба Яга
Собаки – надзвичайно віддані тварини, які готові на все заради тих, хто їх любить. Вірний звір не покине свого друга, щоб там не сталося.
Під час навчань на фронті вдалося зробити неймовірну теплу світлину. Чудовий кадр, який швидко розлетівся мережею, зробила фронтовий медик.
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Під час навчань один з військових мусив імітувати пораненого. Його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації.
Коли Бім побачив, що господар лежить, а його очі закриті, то ліг просто на нього та вирішив померти разом з ним. Миле фото, яке стало черговим доказом вірності собак, швидко стало хітом соцмереж.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.