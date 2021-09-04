Наче близнюки: курйозна добірка фото тварин, що схожі одне на одного
4 вересня 2021 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:nv.ua
Хоча ці домашні улюбленці неймовірно схожі, вони точно не рідні брати й сестри. Усе просто – вони належать до різних видів, але природа пошуткувала й зробила їх подібними.
Невідомо, чи брали власники цих тварин їх спеціально тому, що вони мають однакове забарвлення. Однак ми точно знаємо, що усіх цих котиків, песиків, морських свинок і навіть ягнят дуже люблять. Дивіться добірку оригінальних фото тварин-близнюків.
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Це точно не моє дитя?
Фото Dreamworld
Цей песик трохи здивований такою схожістю
Фото SarahSmillaReport
Цікаво, хто з них шпигун
Фото thkce
Неймовірні близнюки
Фото EveryDayImJocelyn
Котик не дуже задоволений, що має двійника
Фото patryks_world
Ця парочка дуже мила
Фото Gamer_Diva
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Схожі, мов брати
Фото yallaroo_genetics