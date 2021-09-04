Наче близнюки: курйозна добірка фото тварин, що схожі одне на одного

4 вересня 2021 , 12:36
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Джерело:

nv.ua

Хоча ці домашні улюбленці неймовірно схожі, вони точно не рідні брати й сестри. Усе просто – вони належать до різних видів, але природа пошуткувала й зробила їх подібними.

Невідомо, чи брали власники цих тварин їх спеціально тому, що вони мають однакове забарвлення. Однак ми точно знаємо, що усіх цих котиків, песиків, морських свинок і навіть ягнят дуже люблять. Дивіться добірку оригінальних фото тварин-близнюків.

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Це точно не моє дитя?


Фото Dreamworld

Цей песик трохи здивований такою схожістю


Фото SarahSmillaReport

Цікаво, хто з них шпигун


Фото thkce

Неймовірні близнюки


Фото EveryDayImJocelyn

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Котик не дуже задоволений, що має двійника


Фото patryks_world

Ця парочка дуже мила


Фото Gamer_Diva

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Схожі, мов брати


Фото yallaroo_genetics

Автор: Аліна Рудченко