Перший випадок в історії: на Алясці білий ведмідь помер від смертельного вірусу 

На Алясці зареєстровано перший випадок смерті білого ведмедя від високопатогенного (ВПГП) H5N1. Простими словами, хижак мав пташиний грип.

Передбачається, що ведмідь заразився інфекцією після споживання решток птаха, який уже був інфікований. Інцидент трапився в районі Норт-Слоуп поблизу Уткіагвіка, одного з найвіддаленіших поселень на Алясці.

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На Алясці білий ведмідь помер від пташиного грипу

В жовтні було знайдено бездиханне тіло білого ведмедя, і після ретельного розслідування Департамент охорони навколишнього середовища Аляски офіційно підтвердив причину смерті в грудні.

Це перший зареєстрований випадок смерті білого ведмедя від пташиного грипу у світі,

– заявив доктор Боб Герлах.

Учені припускають, що білий ведмідь заразився, споживаючи заражене м'ясо мертвих птахів, і наголошують, що в холодних умовах вірус може зберігатися в навколишньому середовищі тривалий час.

Нещодавній інцидент виявив занепокоєння щодо подальших ризиків для всесвітньої популяції білих ведмедів, яка вже стикається зі згубними наслідками зміни клімату та зменшенням морського льоду.

Річ у тім, що білі ведмеді занесені до Червоного списку МСОП як вразливий вид. Смерть від пташиного грипу робить їх першою твариною, занесеною до списку видів, що зникають у США через цю хворобу.

На Алясці вперше помер білий ведмідь від пташиного грипу / Фото Unsplash

Вірус фіксують дедалі частіше

Було підкреслено, що ймовірність передачі від білого ведмедя людині вважається низькою. Проте, мільйони птахів у Північній Америці, Європі та Азії піддалися смертельному вірусу ВПГП H5N1.

Раніше 2022 року в Національному парку Глейшер-Бей стався нещасний випадок, коли ведмежатко барибалу стало жертвою вірусу, що зрештою призвело до евтаназії. Також хвороба вразила трьох лисиць у парку.

Зауважимо, у Мічигані в США різдвяним ранком померла найстаріша курка у світі. Її звали Арахіс. Птаха отримала всесвітнє визнання як найстаріша жива курка у світі. Її було занесено до Книги рекордів Гіннеса, у віці 20 років.