М’який брат-близнюк: собака нікуди не ходить без улюбленої іграшки
Джерело:The Animal Club
Золотистий ретривер Барлі має улюблену м'яку іграшку, яка схожа на його маленьку копію. Відомо, що власники Зіта Батлер та Марк Віссело купили її за тиждень до появи чотирилапого в їх сім'ї.
Попри те, що Барлі давно вже дорослий, проте він досі не забуває про свого м'якого друга – Флаффі. Іграшка завжди поруч, щоб не робив чотирилапий.
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Хоч господарі Зіта та Марк контролюють, аби з Флаффі нічого не трапилося, проте придбала кілька "запасних" іграшок.
Дивіться відео: як Барлі не віддає Флаффі
М'який друг неодноразово допомагав собаці. Коли після кастрування Барлі довелося вдягнути захисний комір, сім'я виготовила пластиковий конус ще й для іграшки. Господарі пригадали, тоді ретривер почав думати, що його друг захворів, тому піклувався про нього – приносив їжу та кісточки. Так він й сам зміг швидко видужати.
Дивіться відео: як пес мандрує з улюбленою іграшкою
Власники Барлі створили для собаки сторінку в інстаграм, де розповідають про його життя та дружбу із Флаффі. За цим спостерігає майже 150 тисяч користувачів.
Дивіться фото Барлі та Флаффі з інстаграм:
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