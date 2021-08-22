Музикант The Kiffness випустив перший трек із собакою: це точно хіт

22 серпня 2021 , 19:01
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Джерело:

ютуб Kiffness

Музикант The Kiffness з Південної Африки випустив чергове відео, заміксоване зі звуками вірусного відео. Цього разу його героєм вперше став собака. І не простий, а оперний.

Новий трек називається "Чи я хороший хлопчик?". За лічені дні відео набрало вже понад 350 тисяч переглядів. 

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Новий трек від The Kiffness з оперним собакою

Уперше музикант заміксував у трек вірусне тікток-відео із собакою. Раніше героями його ютубу були котики. Цього разу в основу лягло завивання бордер-коллі Ніколаса. Він лежить на підвіконні і видає такі пронизливі звуки, що здається, справді є оперним співаком. 

Поверх цього звуку The Kiffness наклав біт і коротенький текст. У ньому пес питає, чи залишився він хорошим хлопчиком. Мовляв, у нього є сумнів, чи господар досі вважає його чемним. 

Трек The Kiffness & Opera Dog: дивіться відео

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Інші хіти The Kiffness з тваринами

  • У травні 2021 року The Kiffness випустив трек, в основу якого лягло відео зі злим котиком. Відео під назвою Alugalug Cat стало дуже популярним і зібрало понад 2 мільйони переглядів.
  • Музиканти з усього світу підтримали тренд і виконали на цей трек кавер. До виконавців долучилася й українка Олена Андросова.
  • Також The Kiffness разом з іншими виконавцями “заміксував” кота, який пив молоко.
Автор: Вероніка Климська