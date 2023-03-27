Мураха ледь не пограбувала ювелірний салон на величезну суму
На ньому звичайна мурашка спробувала пограбувати ювелірний салон в Італії й майже вкрала з магазину діамант. Відео з комахою-хуліганкою записали співробітники крамниці дорогоцінних каменів, які мало не втратили через неї прибуток.
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За різними оцінками, людина співіснує з мурахою на планеті Земля від 2,4 до 2,8 мільйона років. За цей час комахи не перестають дивувати ексцентричністю і винахідливістю. Вони примудряються вибудувати міст з власних тіл, споруджують цілі поселення, або ж починають красти у людей великі хлібні крихти чи діаманти.
Відео з мурахою, яка вчинила особливо велику крадіжку, було знято в магазині в Італії. Там на столі ювелірного салону зустрілися великий діамант і мураха з маргінальними нахилами. Ледь помітна комаха вилізла на ювелірний стіл і проявила суперздібність – схопила жвалами величезний дорогоцінний камінь і понесла його. Здається, мураха має приховані сили Халка.
Злодійку спіймали самі ювеліри, які і зняли відео. Залишається тільки здогадуватися, навіщо комасі знадобився гігантський блискучий камінь.
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Гризун вкрав кольє з ювелірної крамниці
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому щур вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами й потягнув його в нору. Кольє було виставлене на полиці в приміщенні ювелірного магазину.
Несподівано зі стелі над полицею визирає гризун, протягом певного часу оглядається, ніби підбирає кращу траєкторію для того, щоб потягти прикрасу. Потім щур повільно спускається на полицю, спритно бере намисто і повертається до своєї схованки.