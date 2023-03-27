Мураха ледь не пограбувала ювелірний салон на величезну суму На ньому звичайна мурашка спробувала пограбувати ювелірний салон в Італії й майже вкрала з магазину діамант. Відео з комахою-хуліганкою записали співробітники крамниці дорогоцінних каменів, які мало не втратили через неї прибуток.

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За різними оцінками, людина співіснує з мурахою на планеті Земля від 2,4 до 2,8 мільйона років. За цей час комахи не перестають дивувати ексцентричністю і винахідливістю. Вони примудряються вибудувати міст з власних тіл, споруджують цілі поселення, або ж починають красти у людей великі хлібні крихти чи діаманти.

Відео з мурахою, яка вчинила особливо велику крадіжку, було знято в магазині в Італії. Там на столі ювелірного салону зустрілися великий діамант і мураха з маргінальними нахилами. Ледь помітна комаха вилізла на ювелірний стіл і проявила суперздібність – схопила жвалами величезний дорогоцінний камінь і понесла його. Здається, мураха має приховані сили Халка.

Злодійку спіймали самі ювеліри, які і зняли відео. Залишається тільки здогадуватися, навіщо комасі знадобився гігантський блискучий камінь.

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Гризун вкрав кольє з ювелірної крамниці

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому щур вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами й потягнув його в нору. Кольє було виставлене на полиці в приміщенні ювелірного магазину.