Мозок котів зменшився після одомашнення: вчені здивували дослідженням

Домашні котики мають набагато менший мозок, ніж їх дикі родичі. У всьому винне життя поруч з людиною – так стверджують вчені.

Вчені порівняли мозок домашніх кішок та їх диких предків – північноафриканських диких кішок. З'ясувалося, що мозок одомашнених котів має значно скромніші розміри.

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Як проводили дослідження

Науковці взяли 103 котячі черепи з Національного музею Шотландії. Вони виміряли розміри черепа, а також заповнили черепну коробку скляними кулями – так з'ясували об'єм мозку тварин.

Аналогічно виміряли й об'єм мозку домашніх кішок. З'ясувалося, що приручені кішки значно втратили в розмірах мозку – до цього їх привело життя з людиною.



Життя з людиною "розслабило" тварин / Фото Unsplash

Диким тваринам, яких одомашнили, не потрібно дбати про власне виживання: добувати їжу, уникати ворогів. Тому їм і не потрібен великий мозок.

Подібні дослідження проводили й раніше. Однак тоді мозок свійських тварин порівнювали з тими дикими видами, які не вважаються предками котів. У новому дослідженні вчені виправили неточність.

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Раніше вчені довели, що кішки могли б бути психопатами

Британські дослідники розповіли, що якби кішки були людьми – вони мали б ознаки психопатичної поведінки.

Науковці опитали власників та з'ясували рівень психологічних проблем у їх улюбленців.

Люди розповіли чимало цікавих фактів, зокрема про те, що коти мучать своїх жертв перед тим, як вбити, а також не бояться покарань.

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