Чи можна собакам їсти помідори: що кажуть фахівці

Існують песики, які не уявляють свого життя без фруктів та овочів. Але чи всі вони справді безпечні для тварин? Дізнайтеся, чи можна давати помідори своїм улюбленцям.

Власники можуть іноді додавати до раціону собак помідори. Якщо ваш улюбленець не проти час від часу з'їсти томати, дізнайтеся, як давати їх корисно й безпечно.

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Небезпека помідорів

Помідори відносять до роду пасльонових. Рослини цієї групи містять потенційно токсичні елементи, але у них є і їстівні частини.

Тобто плоди томатів можна вживати в їжу й давати улюбленцям, а от іншу частину рослини потрібно тримати подалі від ваших тварин. Стебла, листя й квіти можуть спричинити отруєння.

Чи може бути алергія



Помірні дози помідорів корисні для собак / Фото Unsplash

Звісно, як і у випадку з будь-якою їжею, в собаки може виникнути алергічна реакція. Її ознаками є блювота, розлади шлунку, висипи на шкірі тощо. Якщо у вашого улюбленця спостерігається така реакція на помідори, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Як щодо кетчупів й соусів

Собака може проявити інтерес до їжі, яку ви їсте, у тому числі кетчупу та різноманітних соусів. Але такі смаколики не є корисними для тварин. Вони містять цукор, сіль, ароматизатори й інші хімічні речовини, тому краще не пригощати такими стравами улюбленців.

У чому користь

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Помідори в помірній кількості є корисними для здоров'я собаки. Вони містять чимало поживних речовин, антиоксидантів, клітковини, а ще – вітаміни А і С.

Як давати собаці помідори



Почніть давати собаці помідори з невеликих порцій / Фото Zen.yandex

Спершу запропонуйте улюбленцю маленький шматочок й подивіться, як на це відреагує собака. Якщо тварині сподобався такий смаколик, наступного разу можна дати більше.

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Стежте, чи не з'явилися у собаки побічні реакції. А також не забувайте ретельно мити всі фрукти й овочі перед тим, як з'їсти їх або дати своєму собаці.