Полярники зустріли неочікуваних гостей біля станції "Вернадський": їх можна побачити вкрай рідко

Досить рідку для цих країв знахідку вдалося виявити українським полярникам біля станції "Академік Вернадський". Першочерговим завданням одного з вчених було просто перерахувати пінгвінів, але все сталося значно цікавіше.

Біолог 28-ї УАЕ Тарас Перетятко йшов у важливій справі – рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів.

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Морського слона помітили біля станції "Вернадський"

Українські вчені наголошують на тому, що морських слонів у цій місцевості можна побачити вкрай рідко.

Того ранку Тарас Перетятко йшов рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають у цій місцевості дуже рідко,

– йдеться у дописі.

На відео, яке опублікував Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) можна побачити морських слонів, які лежать в оточенні численних пінгвінів. Зазначають, що це дві молоді самиці.

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Як пояснили в НАНЦ, морські слони здебільшого живуть на островах Субантарктики. На острів Галіндез, де розташована українська станція, вони іноді запливають для відпочинку.

Українські полярники показали китів в Антарктиці

Українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів.

В Антарктиці не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають. Комплексна програма досліджень китоподібних була започаткована вченими НАНЦ 2018 року.

Полярники показали закоханих пінгвінів на синьо-жовтому заході сонця

Пінгвіни вважаються одними з найвірніших тварин з найромантичнішими звичками у світі птахів. Пернаті знаходять пару раз і на все життя.

До Дня Валентина, який святкували 14 лютого, у Національному антарктичному науковому центрі показали кадр неймовірної краси. На фото закохані пінгвіни на тлі синьо-жовтого заходу сонця.