Морський хижак: якого звіра зустріли українські полярники

Під час виїзду українські полярники зустріли морського леопарда. Відео з ним опублікували у соціальних мережах.

Зовні морський леопард може здаватися милим, проте довіряти його "посмішці" не варто. Відомо, що це один з головних хижаків Антарктики. Істота харчується не лише рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями.

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Його довжина досягає 3 – 4 метрів, а вага 300 – 400 кілограмів. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 кілометрів на годину.

"З антарктичної весни до осені околиці "Вернадського" стають "пологовим будинком" та "дитсадком" для Субантарктичних пінгвінів. Тут народжуються, ростуть та вчаться самостійному життю маленькі пінгвіни. Саме на них поблизу берегів очікує морський леопард, адже вполювати у воді недосвідчене пташеня набагато простіше, ніж дорослу тварину", – повідомили у Національному антарктичному центрі.

Дивіться відео від Олександра Книжатка:

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Допис Національного антарктичного наукового центру

"Усмішка" хижака: морський леопард попозував для українських дослідників.

Дивіться, якого красунчика нещодавно зустріли наші полярники під час морського виїзду! Це – морський леопард, один з представників родини Тюленевих, що зустрічаються в районі нашої станції. Побачивши дослідників з камерами, він навіть трохи попозував для них й показав свою фірмову “усмішку”.

Але хоч зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його “усмішці” не варто: ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики! На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крабоїдів, він смакує не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. А таку назву отримав через свою хижість та характерні плями на тілі.

Довжина леопарда становить 3 – 4 метри, а вага 300 – 400 кілограми. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 кілометрів на годину.

Якраз з кінця антарктичного літа (а в Південній півкулі зараз літо) леопардів можна дедалі частіше зустріти поблизу нашого острова. Здогадаєтесь чому?

Як ми багато разів розповідали, з антарктичної весни до осені околиці “Вернадського” стають “пологовим будинком” та “дитсадком” для Субантарктичних пінгвінів. Тут народжуються, ростуть та вчаться самостійному життю маленькі пінгвіни. Саме на них поблизу берегів очікує морський леопард, адже вполювати у воді недосвідчене пташеня набагато простіше, ніж дорослу тварину.

До речі, пригадуєте, яке пристосування мають пінгвіни, щоб не стати здобиччю хижаків?

Дякуємо за класне відео Олександру Книжатку.