Морські свині та білобочки: в мережі показали українських дельфінів – відео

Водолаз Олександр Куракін зняв з дрону дельфінів у Чорному морі. На відео потрапили морські свині та дельфіни-білобочки.

Команда дослідників плавала акваторією Чорного моря. Українці досліджували море довкола Тендрівської коси, Кінбурнської коси та острову Джарилгач.

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Зустріли морських свиней та білобочок в Джарилгацькій затоці – всі активно готуються до туристичного сезону, – розповідають дослідники.

Окрім дельфінів, до об'єктива потрапили медузи, а ще – захисні маски, які забруднюють воду Чорного моря.

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Подивіться відео про українських дельфінів