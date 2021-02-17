Ідея для фотосесії з котом або собакою: неперевершені фотографії тварин у віночках

17 лютого 2021 , 11:47
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Джерело:

24 канал

Сьогодні в інстаграмі існує цікавий тренд – викладати фото своїх домашніх улюбленців у віночках з квітів. Це виглядає напрочуд стильно та мило. Пропонуємо чудові ідеї для фотосесії з чотирилапими.

Ви також можете надихнутися ідеями та сфотографувати своїх улюбленців у віночках. Такий декор можна просто виготовити власноруч, а фото стануть чудовим доповненням до вашого профілю в інстаграмі.

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