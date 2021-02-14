Всупереч поширеній думці, що собаки є ласкавішими за котів, існує безліч порід муркотливих, які є такими ж уважними і приємними, як цуценята. Вони годинами готові сидіти у вас на колінах, поки ви їх гладите.

Деякі з цих пухнастиків прибіжать вас вітати біля дверей, коли ви повернетеся додому. І чим не собака? Ось 12 найбільш ласкавих котиків, які забезпечать вас ніжністю та теплом.

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Шотландська висловуха кішка

Зі своєю округлою головою та солодкими очима шотландська висловуха може бути цілковито відданою своїм господарям. Ця короткошерста кішка середнього розміру добре ладнає з усіма і любить стежити за вами. Тому, якщо ви шукаєте маленького хвостика, який скрізь слідуватиме за вами, це порода саме для вас.



Шотландська висловуха кішка / Фото Getty Images

Регдолл

Найбільш вражаючою особливістю цієї великої породи котів є красиві блакитні очі. Але регдолл так само відомий тим, що дає багато любові своїм господарям. Вони мають унікальний милий та добродушний темперамент.



Кішка породи регдолл / Фото Getty Images

Бірман

Бірман, або Священний кіт Бірми, як його ще називають, є відомим своїми пронизливими блакитними очима та довгим шовковим пальто. Вам дійсно сподобається гладити таку кішку. Бірмани не надто активні, як інші породи, і ця особливість робить їх найкращими для обіймів.



Кішка породи бірман / Фото Getty Images

Перська кішка

З того часу, як перська увійшла в моду під час вікторіанської ери, ця пухнаста тварина стала найпопулярнішою племінною кішкою у цілому світі. Виразна і яскрава, вона може бути дуже ніжною та люблячою.



Перська кішка / Фото Getty Images

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Сфінкс

Ці коти мають постійну потребу в увазі. Тому часто сфінкси зустрічають своїх господарів біля дверей. А вартує вам лише сісти, цей голий кіт відразу опиниться у вас на колінах.



Кішка породи сфінкс / Фото Getty Images

Сіамська кішка

Це одна з найдавніших і найвідоміших порід кішок, на яку щонайменше приємно дивитися. Для цієї допитливої породи немає нічого кращого, ніж бути поруч з людьми. І хоч вона досить вимоглива, ви завжди можете розраховувати на те, що сіамська кішка приділятиме вам багато уваги.



Сіамська кішка / Фото Getty Images

Балійська кішка

Ці інтуїтивно зрозумілі кошенята мають здатність читати та адаптуватися до настрою своїх власників. Вони завжди будуть поруч, щоб забезпечити комфорт, коли ви почуватиметеся пригнічено.



Балійська кішка / Фото Getty Images

Мейн-кун

Ця кішка популярна своєю м’якою шерстю та любов’ю до обіймів. Не даремно великий мейн-кун заслужив репутацію "ніжного велетня". Ця порода є затребуваною для сімейних домашніх тварин та терапевтичних котів.



Кішка породи мейн-кун / Фото Getty Images

Девон-рекс

Ця абсолютно унікальна кішка як зовнішністю, так і особистістю. Для девон-рекс немає різниці чи людина ви, або ж тварина, вона щасливий в компанії будь-кого.



Кішка породи девон-рекс / Фото Getty Images

Корніш-рекс

Завдяки своїм великим вухам і витонченому тілу корніш-рекс є дуже оригінальним. Однією з найбільш виразних особливостей породи є кучеряве пальто, яке є коротким, м'яким, як оксамит, й ідеально підходить для ласки.



Кішка породи корніш-рекс / Фото Getty Images

Бірманська кішка

Хоча бірманці можуть бути не дуже привітними з іншими котами, ця кішка цілком віддана людям. В міру дорослішання вони стають спокійнішими і задоволеними тим, що можуть спокійно сидіти та насолоджуватися розтиранням живота.



Бірманська кішка / Фото Getty Images

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Бомбей

Ця унікальна кішка відома тим, що чудово контактує з майже будь-ким, включаючи дітей, собак та інших котів. Її м’яка оксамитова не надто довга шерсть просто спокушає до обіймів.



Кішка породи бомбей / Фото Getty Images

Втім кожна тварина, незважаючи на її породу, має свій характер та темперамент. І навіть звичайна кішка, яку ви візьмете з вулиці чи притулку, може бути такою ж ніжною та люблячою.

Також слід розуміти, що окрім обіймів та лестощів, тварини потребують спеціального догляду. І повірте, за це вони вам віддячать сповна.