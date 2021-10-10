Міміметр зашкалює: мотоцикліст врятував спраглого броненосця на трасі
Джерело:The Dodo
У Бразилії хлопець на мотоциклі звернув увагу на змученого броненосця, який повз по шосе. Він напоїв його і відвів подалі від транспортного потоку.
Про свої пригоди із броненосцем бразилієць Нельсон Кардозо розповів у тіктоці. Його відео із тваринкою залетіло у рекомендації і набрало понад 2 мільйони переглядів.
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Броненосець сам пішов до людини
Для Нельсона це був звичайний спекотний день. Він їхав додому з роботи на мотоциклі, коли раптом його увагу привернуло щось маленьке і рухливе на трасі. Це був маленький броненосець, який хотів переходити дорогу, але був дуже повільним і вагався.Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.
Тоді чоловік спинив мотоцикл і пішов до броненосця. На його здивування, тваринка пішла назустріч. Нельсон відзначив, що це рідкість, адже броненосці – дикі тварини і не взаємодіють з людьми. Тоді чоловік зрозумів, що броненосець, напевно, дуже змучений. Він зняв свою каністру із водою з мотоцикла і став поливати малюка.
Броненосець одразу став пити воду / Скриншот з відео
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Він став знімати цей зворушливий момент на відео і виклав згодом у свій тікток.
Після втамування спраги, тварині все ще потрібно було перетнути шосе та добратися до безпечних чагарників. Нельсон допоміг йому і з цим: він обережно провів його геть від небезпечної проїзної частини, назад у хащі.
Це було велике задоволення – допомогти йому,
– сказав Нельсон.
Що відомо про цю дивну тваринку
Джерело: Animal diversity
- Броненосці – це ряд броньованих неповнозубих ссавців. Родина Броненосцевих є єдиною сучасною родиною з цього ряду.
- Розповсюджені лише у Новому Світі: від Центральної Америки і до Південної.
- Усі представники мають обладунки з боків, спини і хвоста, а також з верхньої частини голови, що складає їхню характерну "оболонку". Ця оболонка складається з серії пластинок окостенілих щитків, покритих шкірястою ороговілою шкірою.
- Тривалість життя броненосців залежить від виду. Деякі види живуть тільки 9 років, а інші можуть і 23 років.
У броненосців поганий зір, у просторі вони орієнтуються на нюх / Фото з Animal diversity
- Більшість видів броненосців живуть поодинці, хоча інколи соціалізуються у пари або невеликі групи.
- Броненосці спілкуються переважно за допомогою звуку та запаху. Вони виділяють секрети із залоз всередині шкірних мішків, розташованих на різних ділянках тіла.
- Це переважно комахоїдні хижаки, хоча харчування може відрізнятися між видами. Деякі види є всеїдними і можуть споживати дрібних тварин, рослини, комах та павукоподібних.