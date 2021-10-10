Міміметр зашкалює: мотоцикліст врятував спраглого броненосця на трасі

У Бразилії хлопець на мотоциклі звернув увагу на змученого броненосця, який повз по шосе. Він напоїв його і відвів подалі від транспортного потоку.

Про свої пригоди із броненосцем бразилієць Нельсон Кардозо розповів у тіктоці. Його відео із тваринкою залетіло у рекомендації і набрало понад 2 мільйони переглядів.

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Броненосець сам пішов до людини

Для Нельсона це був звичайний спекотний день. Він їхав додому з роботи на мотоциклі, коли раптом його увагу привернуло щось маленьке і рухливе на трасі. Це був маленький броненосець, який хотів переходити дорогу, але був дуже повільним і вагався.

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Тоді чоловік спинив мотоцикл і пішов до броненосця. На його здивування, тваринка пішла назустріч. Нельсон відзначив, що це рідкість, адже броненосці – дикі тварини і не взаємодіють з людьми. Тоді чоловік зрозумів, що броненосець, напевно, дуже змучений. Він зняв свою каністру із водою з мотоцикла і став поливати малюка.



Броненосець одразу став пити воду / Скриншот з відео

Саме броненосець був талісманом Чемпіонату світу з футболу у 2014 році у Бразилії. ФІФА тоді пояснила: хоче, аби про зникаючу тваринку дізнався увесь світ.

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Він став знімати цей зворушливий момент на відео і виклав згодом у свій тікток.

Після втамування спраги, тварині все ще потрібно було перетнути шосе та добратися до безпечних чагарників. Нельсон допоміг йому і з цим: він обережно провів його геть від небезпечної проїзної частини, назад у хащі.

Це було велике задоволення – допомогти йому,

– сказав Нельсон.

@nelsoncardoso89 tentando levar ele o mais longe possível do asfalto ♬ som original - "Nelsinho"

Що відомо про цю дивну тваринку

Джерело: Animal diversity

Броненосці – це ряд броньованих неповнозубих ссавців. Родина Броненосцевих є єдиною сучасною родиною з цього ряду.

Розповсюджені лише у Новому Світі: від Центральної Америки і до Південної.

Усі представники мають обладунки з боків, спини і хвоста, а також з верхньої частини голови, що складає їхню характерну "оболонку". Ця оболонка складається з серії пластинок окостенілих щитків, покритих шкірястою ороговілою шкірою.

Тривалість життя броненосців залежить від виду. Деякі види живуть тільки 9 років, а інші можуть і 23 років.



У броненосців поганий зір, у просторі вони орієнтуються на нюх / Фото з Animal diversity