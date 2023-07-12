Мільярдер видалив вакансію няні для пса через наплив охочих

Приїхавши до Великої Британії, заможна родина звернулася до міжнародного кадрового агентства Fairfax and Kensington у Південному Кенсінгтоні, щоб знайти ідеального кандидата. Компанія опублікувала вакансію няні для собак у LinkedIn близько двох тижнів тому.

Читайте також Акваріумна рибка вартістю у 80 тисяч доларів: який вигляд має істота й чим так особлива

Після того, як місцеві ЗМІ нещодавно повідомили про це, заявки на роботу зросли з 300 до понад 2 000 за кілька днів.

Це наша перша подібна робота, і заробітна плата, пов'язана з нею, вражає. Навіть якщо ви ветеринар, це складно заробити таку суму грошей,

– заявив Джордж Данн з Fairfax and Kensington.

В оголошенні про вакансію було сказано, що успішний кандидат повинен забезпечити “неперевершену турботу та увагу” для цієї чарівної пари чотирилапих друзів. Це включало годування, догляд та організацію візитів до ветеринара, вакцинацію та медичний догляд. Крім того, няні потрібно було докладати зусиль та розробити індивідуальну програму вправ для собак, щоб вони отримували відповідну фізичну та розумову стимуляцію.

Також обраний кандидат мав отримати можливість подорожувати зі своїми чотирилапими підопічними по всій земній кулі, забезпечуючи їм комфортні та веселі подорожі.

Мільярдер видалив вакансію няні для пса через наплив охочих / Фото UnSplash

Цікаво, що через фінансовий стан власників-мільярдерів, собача няня також повинна була мати "здатність працювати з конфіденційною інформацією з максимальною обережністю та дотриманням секретності".

Так, американська сім'я після отримання великої кількості заявок вирішила зняти оголошення з сайту. Хоча порода собак не була зазначена, відомо, що мовилося про великі породи.

Вчений випадково виявив "скарб моря" у блювоті кашалота