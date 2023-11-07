Шпіц став двійником легендарного Моцарта: відео з песиком, яке розсмішить кожного

Мережею шириться відео з домашнім песиком породи шпіц. Вірусну реакцію в аудиторії викликала неймовірна схожість собаки з легендарним композитором Вольфгангом Амадеєм Моцартом.

У вірусному відео померанський шпіц Фугута привернув увагу користувачів мережі через свій недоглянутий вигляд. Сплутане білосніжне хутро на голові собаки неймовірно схоже на культову перуку відомого композитора. Повірте, це відео зробить настрій на весь день!

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Мережу розсмішив шпіц, схожий на Моцарта

Шпіцу Фугу, як скорочено називають його господарі, трохи більше як рік, він з Японії та навіть має сторінку в Instagram, де регулярно з'являються публікації з ним та ще одним улюбленцем — чихуахуа Тарао.

Варто відзначити, що сторінка песиків користується популярністю, адже за ними спостерігають аж 77 000 підписників.

Втім, одне із відео привернуло особливу увагу. Користувачі масово поділились ним, зробивши кадри вірусними. Все через неймовірну схожість Фугу із Моцартом.

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Коментатори встигли порівняти пса також з іншими композиторами: Йоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном і навіть з королевою Єлизаветою. Дехто з них пише:

"Бачу схожість із Моцартом, але бачу і 85-річну жінку, що збирається до церкви";

"Це не собака. Це джентльменська перука 18-го століття";

"Він просто сидить там і займається своїми моцартськими справами";

"Здається, він збирається представити найкрутішу симфонію 2023 року";

"Надає більше атмосфери барховен".

Спанієль сміливо витримав негоду і розсмішив мережу

В Шотландії під час шторму Бабет Юен Дафф зняв на відео свого спанієля Майло, який стійко боровся з сильним вітром на прогулянці. І глядачі посміялися, дивлячись на те, як тварина терпіла пориви повітря, що дули їй прямо в мордочку – від вітру її аж роздувало у різні боки.

Усім стурбованим Юен пояснив, що він із двома своїми спанієлями гуляв у дюнах, де було безпечно. Крім того, у господаря не було вибору, адже його активні вихованці збожеволіли б без прогулянок і фізичних вправ.