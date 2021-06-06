Мем з котом перетворили на вірусний трек: неймовірне відео

Музиканти з різних куточків світу об'єдналися, щоб перетворити нявчання кота на чудовий симфонічний трек. Відео із котиком підкорює серця мільйонів користувачів інтернету.

Композиція називається Alugalug Cat і в ній йдеться про те, що: "Я – людина, ти – кіт. Ми створюємо музику і це факт". Цей трек став вірусним в інтернеті та зібрав довкола себе чималий ажіотаж.

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Мем з котом нещодавно з'явився на просторах інтернету. Сірий котик зловісно нявчить й дивиться на людину.

Музикант The Kiffness із ПАР вирішив зробити музику з нього нявчання. Він наклав на звук біти й бас, а також придумав текст для пісні.

Короткі ролики в тіктоці та ютубі назбирали мільйони переглядів. Після цього The Kiffness випустив повну версію треку.

Трек The Kiffness

А потім почалася магія: трек помітили інші музиканти й почали записувати дуети. До "котячого марафону" приєдналися виконавці з Бразилії, Чехії, США тощо.

До виконання долучилася й українка Олена Андросова. Зараз повна версія композиції є на сервісі Spotify та в ютубі.

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Подивіться повну версію треку зі світовими музикантами