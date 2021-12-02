"Матір собак, а не драконів": як виглядає улюблений песик актриси Емілії Кларк
Джерело:інстаграм emilia_clarke
Зірка "Гри престолів" обожнює свого песика Тедді та ділиться його фото з фанатами. Дізнайтеся, якої породи пес та як Емілія доглядає за ним.
Крихітний песик на прізвисько Тедді з'явився в Емілії Кларк в січні 2020 року. Тоді вона повідомила про це у своєму інстаграмі, де має 27 мільйонів підписників.
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Перше фото Тедді в інстаграмі актриси / Фото з інстаграму emilia_clarke
Він просто фізично не може перестати бути найкрасивішим цуценям у всьому світі. Всі-всі, познайомтеся з Тедом. Супер-Тедом. Моє нове велике кохання,
– так тоді написала щаслива актриса.
Актриса додала до фото песика довгий хештег, який можна перекласти приблизно так: #прощавайсонпрощавайкилимпрощавайтекапціпривіткакашки.
Інколи песик хуліганить, але зірка сміється з цього / Фото з інстаграму emilia_clarke
Якої породи собака
Тедді – довгошерста такса. Він має досить цікаве "мармурове" забарвлення та м'яку кучеряву шерсть. Довгошерсті такси досить рідко трапляються в Україні – тому впізнати породу цього песика може бути складно.
Емілія Кларк обожнює свого песика. Вона навіть жартівливо називає себе "матір'ю собак, а не драконів".
Зірковий улюбленець Тедді / Фото з інстаграму emilia_clarke
Фото Тедді часто з'являються в інстаграмі актриси. Щоразу зірка супроводжує їх ласкавими та дотепними підписами.
Єдине, що собака не може зробити – принести мені сніданок в ліжко,
– пожартувала Емілія під ось цим фото.
Емілія Кларк та Тедді / Фото з інстаграму emilia_clarke
Спекла торт на День народження
Нещодавно Тедді виповнилося 2 роки. Актриса власноруч спекла для песика святковий торт та розповіла про це в інстаграмі. Щоправда, не повідомила, що всередині.
Емілія Кларк спекла торт для свого песика / Фото з інстаграму emilia_clarke
Тедді ласує тортом / Фото з інстаграму emilia_clarke
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