Мама-собака врятувала цуценя, яке 20 годин провело у пастці: відео

Цуценя породи золотистий ретривер застрягло під каменюкою. На допомогу рятувальникам прийшла мама-собака, яка змогла відшукати свого малюка за запахом.

Подія сталася у Пенсильванії, США. Місцева пожежна служба та поліція отримали повідомлення про те, що цуценяті потрібна допомога.

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Мама змогла знайти своє цуценя за запахом / Скриншот / Відео PAHomepage

Місцева мешканка Надя Делікаті загубила цуценя. 8-місячний золотистий ретривер на прізвисько Бренді не відгукувався на крик своєї хазяйки. Пізніше виявилося, що голова цуценяти застрягла під великим каменем і він не міг навіть гавкати.

На допомогу людям прийшла друга собака Наді на прізвисько Бейлі. Бейлі – мама загубленого ретривера, і саме вона зуміла відшукати Бренді. Пес застряг головою під валуном, і самостійно витягнути його Надя не зуміла. Довелося звернутися до екстренних служб.



Ретривер застряг головою під каменем / Скриншот / Відео PAHomepage

Щоб врятувати собаку, знадобилася допомога 5 пожежників.

Нам довелося зробити отвір трохи більше, щоб ми могли помістити всередину нашого самого маленького хлопця, – розповідає один із рятувальників.

Зрештою, цуценя вдалося визволити. Камінь підняли рівно настільки, щоб голова собаки "вискочила" з-під нього.

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Щоб дістати собаку, знадобилася допомога 5 рятувальників / Скриншот / Відео PAHomepage

Коли Бренді врятували, він одразу побіг до своєї хазяйки. Очевидці розповідають, що це було “як у кіно”.

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Подивіться відео про порятунок Бренді: