Малює краще за людей: вівчарка вразила мережу своїм талантом – вірусне відео
Джерело:Daily Paws
Собака породи австралійська вівчарка вражає користувачів мережі своїм розумом та вміннями. Кмітливий пес вміє малювати, займається йогою, а ще – співає й танцює.
За тіктоком песика на прізвисько Сікрет стежать мільйони шанувальників. Його власниця Мері Пітерс знімає на відео, яким розумним виявився її собака.
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Малює, тримаючи пензлик зубами
Нещодавно опубліковане відео, на якому Сікрет малює квітку, назбирало понад 85 мільйонів переглядів. Мусимо визнати – песик справді робить це дуже талановито. Саме тому за його успіхами стежать люди в усьому світі.
Розумний пес сам ставить мольберт, дістає фарби й починає творити.
Вівчарка малює квітку: відео
Собака займається йогою
Сікрет став дуже популярним після відео, на якому займається йогою разом зі своєю власницею. Розумний собака мордою розстеляє килимок і виконує всі асани точнісінько, як і Мері.
Відео, на якому пес вправно виконує позиції з йоги, назбирало понад 37 мільйонів переглядів.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Австралійська вівчарка займається йогою: відео
Навіть допомагає із пранням
Сікрет не залишається осторонь хатніх справ. Собака із радістю дістає чисту білизну з пральної машини й кидає її до кошика.
Собака допомагає прати: відео
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Розумний пес має 3,5 мільйона підписників у тіктоці, а його відео вже зібрали понад 54 мільйони лайків. Песик продовжує тішити глядачів своїми новими витівками.