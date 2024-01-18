Про це повідомляє НПП "Тузлівські лимани" з посиланням на українського дослідника Івана Русєва. Що треба знати про цих пернатих, розповідаємо нижче у матеріалі!

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Малі баклани на українських узбережжях

На Півдні України зимують рідкісні птахи – малі баклани. Одні з 3-х видів у фауні України. Цей птах вважається зникаючим, і його занесено до Червоної книги України.

На Півдні України зимують рідкісні птахи - малі баклани / Фото НПП "Тузлівські лимани"

Наразі точно невідомо, чому чисельність пернатих зменшується. Найбільш імовірною причиною вважають осушення водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору неспокою, аномально суворі зими.

Цієї зими на "Тузлівських лиманах", а саме на лиманах Малий Сасик і Джантшейський нараховано 22 птахи. Взимку також тримаються в дельті Дунаю та на Придунайських озерах,

– розповідають орнітологи.

У цей період року малі баклани живляться на відкритих від льоду ділянках лиманів, переважно дрібною рибою.

На Півдні України зимують рідкісні птахи - малі баклани / Фото НПП "Тузлівські лимани"

Що треба знати про цих пернатих?

Малі баклани – найменші серед бакланів у фауні України. Маса тіла становить до 800 грамів, довжина тіла – 45 – 55 сантиметрів.

Вид живе в південно-східній Європі, північно-східній Африці, малій Азії, районах Каспійського та Аральського морів.

В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші. З кінця 1990-х років чисельність малого баклана помітно збільшилася й на інших територіях.

Малий баклан / Фото odessa-life.od.ua

Малі баклани моногамні, тобто не змінюють партнерів протягом життя. До гніздування приступають у другій половині березня – першій половині квітня. Молоді баклани починають літати у віці 2 – 2,5 місяця.

На Одещині через шторм мігрують шакали

Шторм та підйом рівня води у нацпарку Тузловські лимани змусили багатьох звірів залишити прибережні території та шукати нового притулку. До переліку постраждалих тварин потрапили і шакали. Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, останніми днями вони дедалі частіше гуртуються невеличкими зграйками на сухіших ділянках величезного піщаного пересипу у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Водночас науковець додав, що повінь зігнала не тільки шакалів, а і багато мишоподібних гризунів, які мали "комфортне" житло в висохлих за останні роки очеретяних заростях. З усім тим, зараз на гризунів полюють не тільки шакали, а і багато білих чапель.