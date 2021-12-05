Маленьким телятам надягли в’язані навушники, щоб вони не хворіли взимку: чарівні фото

Новонароджені телята дуже чутливі до змін температур, тому їх вушка треба тримати в теплі. Блогер поділився милими світлинами тваринок, для яких в’яжуть чудові навушники.

Для теляток, які народилися в холодну пору року, потрібен додатковий підігрів. Фермери створюють імпровізовані навушники, які тримають голови та вушка тварин у теплі.

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Такі головні убори не тільки захищають телят від морозів, але й виглядають просто чарівно.

Телятко в рожевих навушниках / Фото Роб Ен Ролл.

Про маленькі креативні винаходи фермерів дізнався блогер Роб Ен Ролл. У твіттері він поділився фото неймовірних телят у яскравих навушниках.

Блогер показав телят у навушниках / Скриншот 24 каналу

Мережа в захваті від корівок

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Пост швидко став вірусним у мережі – світлини набрали понад 300 тисяч лайків та майже 50 тисяч ретвітів. У коментарях люди зазначали, що вони закохалися у головні убори тваринок.

Телятко в теплих навушниках / Фото mymodernmet

Дехто навіть цікавився, як зв’язати такі навушники, а хтось пропонував фермерам відкрити власний магазин милих виробів.

Телятко у зелених навушниках / Фото Роб Ен Ролл