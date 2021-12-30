Маленькі собаки вигнали з будинку ведмедя: відео перемоги чотирилапих

У США до будинку в пошуках їжі заліз ведмідь. Проте маленькі охоронці змогли вигнати непроханого гостя.

Ведмідь хотів їсти, тому, шукаючи харчі, опинився в будинку. В той момент господиня дрімала в сусідній кімнаті, але її розбудив гавкіт двох маленьких терʼєрів.

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Собаки не дали ведмедю похазяйнувати та захистили свій будинок. Згідно з відео з камер спостережень, чотирилапі кинулися на хижака, коли той спокійно розгулював кухнею. Собакам вдалося налякати та вигнати ведмедя з їх власної території.

Невідомо, що змусило хижака тікати від маленьких істот, яких він міг би з легкістю здолати. Проте собаки перемогли у цій боротьбі з ведмедем.

Дивіться відео: як маленькі собаки вигнали ведмедя

"Слава Богу, що у нас є ці 2 люті собаки, які нас захищають", – прокоментувала відео господиня. Крім того, зазначила, що, здається, чотирилапі не знають, що вони маленькі.

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