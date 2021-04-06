Найкращі для квартири: ТОП 10 маленьких порід собак

У цій статті ми розповідаємо про ТОП маленьких порід для тих, хто планує завести таку собаку в будинку або квартирі. А також звертаємо увагу на переваги й недоліки популярних маленьких порід собак.

Маленькі породи собак найчастіше стають домашніми улюбленцями міських жителів. Мініатюрним вихованцям не потрібні тривалі прогулянки, велика квартира, багато корму. Тому під час вибору породи габарити майбутнього чотириногого друга найчастіше мають велике значення. Ознайомтеся з нашим рейтингом порід маленьких собак, і ви обов'язково знайдете ту, яка припаде вам до душі.

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Плюси та мінуси маленьких собачок

Маленькі породи собак відрізняються особливою чарівністю, але це не всі їх позитивні якості:

Вічне щеня. Активність і рухливість залишаються з ними до глибокої старості. Такі вихованці мало їдять у порівнянні з середніми або великими породами. Не займають багато місця, підійдуть навіть для маленького житла. Більшість маленьких собак можна привчити до лотка або одноразових пелюшок, тобто немає потреби в ранньому вставанні, щоб вигулювати тварину. Таких собак можна всюди брати з собою. Більша тривалість життя, ніж у великих собак. Повна або майже повна відсутність линьки (це стосується тільки деяких порід).

Звичайно, негативні сторони теж є:

Вибагливі в їжі через чутливий шлунок. Необхідний ретельніший догляд. Крихкість кісток. Наприклад, той-тер'єра навіть не рекомендується спускати по сходах. Можуть плутатися під ногами, їх легко не помітити та випадково травмувати. Погано переносять холод, необхідно одягати.

ТОП 10 маленьких порід собак

В залежності від зросту і ваги породи маленьких собак підрозділяють на три групи:

тої (до 28 сантиметрів і 2 кілограмів);

карликові (до 35 сантиметрів і 5 кілограмів);

малі (до 40 – 45 сантиметрів і 10 кілограмів).

Пропонуємо наш рейтинг ТОП 10 маленьких порід собак по їх популярності:

Чихуахуа

Це найменша порода у світі, вона була виведена в Мексиці в штаті Чіуауа. Важать такі собаки 0,5 – 3 кілограмів і мають зріст всього 15 – 23 см. Вони відмінні компаньйони, мають урівноважений і доброзичливий характер, люблять грати з дітьми, добре ладнають з іншими тваринами в будинку. Чихуахуа поводяться ненав'язливо, але у них можуть траплятися спалахи ревнощів. Без проблем переносять вимушену бездіяльність, тому легко долають тривалі подорожі. Чихуахуа можуть задовольнятися рідкими, короткими прогулянками, а якщо потрібно – повністю обходитися без них. Погано переносять самотність. Тривалість життя складає в середньому 11 – 14 років.



Чіхуахуа полюбляють гратися з дітьми / Фото Lapkins

Бішон фрізе

Назва породи перекладається як "кучерява болонка". Зріст таких собак перебуває у межах 25 – 30 сантиметрів, а вага – 2,5 – 3 кілограми. Вони дуже лояльні до інших тварин, грайливі, добре ладнають з дітьми. Ці собаки активні, розумні, прекрасно піддаються дресируванню. З радістю будуть супроводжувати господаря на прогулянках і в подорожах. Не потребують тривалих і дуже активних прогулянок, не гавкають через дрібниці. Бішон фрізе не линяють, але потребують регулярного вичісування, відвідування грумера. Тривалість їх життя складає близько 12 – 15 років.



Бішон фрізе не линяють / Фото kot-pes.com

Бостон тер'єр

Дуже розумні собаки, які легко навчаються командам. Порода виведена в США, там вона є найпопулярнішою міською собакою. Вага бостон тер'єрів коливається в межах 3 – 11 кілограмів, а зріст у холці становить 23 – 38 сантиметри. Ці собаки люблять проводити час із дітьми, легко переносять самотність, ладнають з іншими тваринами. Вони кумедно хропуть уві сні, а коли не сплять, можуть смішно фиркати. Бостон тер'єри влітку страждають від перегріву, а взимку мерзнуть. Тривалість життя – до 15 років.



Собаки цієї породи є чудовими компаньйонами / Фото petsi.net

Папільон або папійон

Колись собаки цієї породи дуже цінувалися в королівських дворах Франції. Їх вага складає 3 – 5 кілограмів, а зріст – 20 – 28 сантиметрів. Відмінною рисою папільона є його вушка у вигляді крил і забарвлення на лобі, що нагадує метелика. Собаки цієї породи займають 1-е місце серед декоративних порід і 9-е місце серед порід у світі за інтелектом. Вони доброзичливі, ласкаві, добре піддаються дресируванню і вихованню, відмінно уживаються з дітьми та іншими домашніми тваринами. Сезонної линьки у них немає, але необхідна гігієнічна стрижка. Папільони – дуже рухливі собаки, які вимагають багато уваги та довгих прогулянок. Середня тривалість життя – 13 – 15 років.



Папільйони дуже добрі та веселі / Фото belanta.vet

Померанський шпіц

Цю породу вивели в Німеччині, в Померанії. Вага собак становить від 1,4 до 3, 2 кілограмів, а зріст – 18 – 22 сантиметрів. Шпіци доброзичливі, товариські, розумні, легко піддаються дресируванню. Вони люблять дітей, непогано уживаються з іншими тваринами. Шпіцам необхідні довгі прогулянки та догляд за шерстю. Погано переносять розлуку з господарем і самотність. Гавкають на незнайомців і просто так на будь-який шурхіт. В середньому живуть 12 – 16 років.



Шпіци є дуже активними собаками / Фото belanta.vet

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Ши-цу

Назва цієї породи перекладається як "міні лев", її вивели в Тибеті. Вага собак коливається в межах 4 – 7 кілограмів, зріст – до 27 сантиметрів. Ши-цу відмінно ладнають з іншими тваринами, доброзичливі та товариські, ласкаві, розумні. Їм потрібні регулярні прогулянки з елементами дресирування, вичісування шерсті й триммінг. Ши-цу не обирають одного господаря. Ці собаки погано переносять самотність. Люблять дітей, ніколи не виявляють до них агресії, терпляче виносять їх витівки. Тривалість життя складає близько 12 – 14 років.



Ши-цу потребують багато уваги / Фото ilike.pet

Йоркширський тер'єр

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтещо забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Ці собаки надійні, турботливі, розумні, безстрашні, люблять дітей. Люблять бути єдиною собакою в будинку. Вага йорків становить 2 – 3,2 кілограма, а зріст – 15 – 17 сантиметри. Легко навчаються, добре переносять подорожі. Ці собаки не вимогливі до довгих прогулянок. Йорки майже не линяють, але їм потрібні регулярне розчісування і грумінг. Ці собаки мають схильність до алергії, агресивні до інших тварин. Живуть в середньому 12 – 15 років.



Йоркширські тер'єри стали дуже популярною породою / Фото cdn.lifehacker

Пекінес

Ця порода родом з Китаю, Пекіна. Зріст собак становить 15 – 25 см, а вага – 3,2 – 5, 4 кілограмів. Пекінеси відмінно ладнають з дітьми та іншими тваринами в будинку. Мають схильність до набору зайвої ваги. Вони не потребують довгих прогулянок, але їм важливі увага, регулярне вичісування. Уві сні видають незвичайні звуки, що нагадують хропіння. Легко переносять самотність, не гавкають без причини. Пекінеси не люблять дресирування, відчувають неприборкану агресію до більших собак. Живуть близько 12 – 15 років.



Пекінеси товариські, але складно піддаються дресируванню / Фото belanta.vet

Кроляча такса

Свою назву порода отримала через те, що собак використовували для полювання на кроликів. Порода виведена в Німеччині. Зріст – 12 – 16 сантиметрів, вага – до 3, 5 кілограмів. Такси активні, допитливі, доброзичливі, розумні, люблять рити нори й полювати на комах, гризунів. Цим собакам необхідні тривалі прогулянки, дресирування. Вони чутливі до низьких температур. Такси відмінно ладнають з дітьми, обожнюють іграшки. Живуть 14 – 17 років.



Такси потребують тривалі прогулянки / Фото dogs-fan.club

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Мопс

Породу вивели в Стародавньому Китаї. Зріст мопсів становить 28 – 32 сантиметрів, а вага – 6 – 8 кілограмів. Ці собаки не потребують тривалих прогулянок, легко піддаються дресируванню. Вони слухняні та врівноважені, доброзичливі. Нерідко страждають від ожиріння, тому важливо стежити за їх харчуванням. Сопуть і хропуть, але не гавкають без причини. Тривалість життя – 13 – 14 років.



Мопси – досить спокійні та врівноважені собаки / Фото Zooset

Обирайте ту породу, яка підходить вам за способом життя і характером найбільше.