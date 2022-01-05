Маленька зебра дружить з немовлям-носорогом: деталі неймовірної історії

Ці тварини потрапили у заповідник для диких звірів в Південній Африці. Обох малюків доводиться рятувати, над чим працюють відчайдушні волонтери.

Рятувальники найшли новонародженого носорога, у якого ще була прикріплена пуповина. Дитинча забрали в заповідник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Турбота про диких носорогів" – переклад 24 канал).

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Кожен носоріг важливий

Дитинча назвали Дейзі. Лікарі з'ясували, що йому було усього 12 годин від народження, коли воно потрапило в заповідник.



Носорога знайшли, коли йому було усього 12 годин / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Зараз Дейзі близько місяця. Дитинча трішки підросло, хоча й залишається дуже маленьким. Тваринку потрібно годувати щогодини та цілодобово. Цим займається команда волонтерів заповідника.



Зараз Дейзі трішки підросла / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Носороги – тварини, яким загрожує вимирання. Діяльність браконьєрів, розорювання земель та війни на африканському континенті призвели до стрімкого скорочення чисельності цих тварин. Саме тому Дейзі рятують з усіх сил.

На нас чекає довгий шлях, але кожен носоріг має значення,

– розповідають у заповіднику.

Догляд за Дейзі включає перебування у відділенні інтенсивної терапії, переливання плазми та антибіотики, легкі вправи та зігрівання за допомогою ковдр. Усе для того, щоб замінити малюку маму та сформувати в дитинчати імунітет – адже без материнського молока це буде непросто.



Малюка довелося рятувати / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Дружить із зеброю

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

У відділенні інтенсивної терапії Дейзі пощастило зустріти друга. Там же лікується Моджаджі, молода зебра, яку врятували після сильних штормів.



Маленький носоріг та зебра / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Тварин можна часто побачити разом – вони лежать, тицяючи носом один в одного. Хоча обом малюкам потрібно ще довго лікуватися, працівники заповідника вірять, що все минуться і вони виростуть у великих та сильних тварин.

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