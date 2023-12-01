Не такі спокійні, як здавалося: в Малайзії слонихи розбили вщент авто, яке збило їхнє дитинча

У Геріці, Малайзія, нещодавно стався інцидент, коли троє людей їхали на авто в дощ і туман. Через погану видимість водій не помітив слоненя, яке вибігло на проїжджу частину на повороті вздовж дороги.

У результаті автомобіль зіткнувся з молодим створінням, в результаті чого воно втратило рівновагу та впало. Однак те, як відреагували тварини, вразило вчених.

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У Малайзії слонихи розбили вщент авто, яке збило їхнє дитинча

Під час прикрого випадку водій не помітив і збив слоненя, яке несподівано вискочило на дорогу на крутому повороті, ймовірно, через погіршену видимість.

Після дорожньо-транспортної пригоди група слонів скинула всю свою лють на автомобіль, захищаючи дитинча. У результаті п'ятеро дорослих слонів розбили бічні двері та вікна автомобіля.

Усе ще не зрозуміло, чи постраждали люди, які перебували в авто. Однак за даними поліції Геріки, ніхто не звертався по допомогу. На щастя, після ДТП збите слоненя змогло піднятися на ноги й втекло з місця аварії разом із дорослими.

Подібна реакція здивувала вчених, але показала, що вони емоційні та готові на все, щоб захистити себе та дитинчат. Таку поведінку легко зіставити з людською, та як будь-хто з нас розлютився б,

– каже дослідник Джойс Пул.

Вчені підтвердили широко відомий факт, що слони є надзвичайно соціальними та емоційно чутливими істотами, які демонструють надзвичайний рівень сімейних зв'язків. Вони фактично живуть у міцно згуртованих сім'ях.

У Малайзії слонихи розбили вщент авто, яке збило їхнє дитинча / Фото Unsplash

Зазначимо, що слони процвітають у матріархальному суспільстві. У цій соціальній структурі самки залишаються тісно пов'язаними зі своїми матерями, бабусями та сестрами протягом усього свого життя.

Нещодавні дослідження показують, що коли член сім'ї стикається з загрозою, слони об'єднують свої сили, щоб захистити свого родича.

"Найсумніша слониха" померла

Майже все своє нетривале життя слониха Малі прожила на самоті у вольєрі манільського зоопарку. Організації із захисту тварин не раз намагалися домогтися для неї справедливості й свободи, але нічого не вийшло.

У результаті зоозахисники прозвали слониху Малі "найсумнішим слоном світі". На жаль, стало відомо про її смерть – вона померла, не доживши до свого 50-річчя.