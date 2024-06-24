100-річну загадку розкрито: на Мадагаскарі вперше виявили незвичайну істоту

У науковій спільноті вже 100 років обговорювалося, чи можуть наземні п'явки стрибати. Нарешті дослідники знайшли цьому доказ.

З'ясувалося, що вид наземної п'явки Chtonobdella Fallax, що мешкає на острові Мадагаскар, здатний демонструвати унікальну поведінку. Дослідники помітили, що ці п'явки здатні здійснювати стрибки з видимими витратами енергії під час цієї поведінки.

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На Мадагаскарі знайшли незвичайну п'явку

Якщо раніше були повідомлення про те, що п'явки нібито стрибають на людей, вважалося, що вони просто падають з листя або гілок.

Нове дослідження доводить протилежне. Учені зафіксували докази того, що п'явки виду Chtonobdella Fallax, що мешкає на Мадагаскарі, можуть стрибати.

Як це відбувається: дивіться відео

П'явка тримає своє тіло витягнутим під час стрибка, що не схоже на звичайні стрибки черв'яків. При цьому п'явка здійснює витончений стрибок, але з жорстким приземленням,

– кажуть вчені.

У своєму революційному відкритті дослідники знайшли докази, які ставлять під сумнів давні уявлення про поведінку п'явок. Уже 100 років вчені обговорювали можливість стрибків п'явок, але нещодавнє дослідження припускає, що в цій дискусії можна нарешті поставити крапку.

Учені кажуть, що розуміння стрибків п'явок важливе для зусиль з їхнього збереження. Це пов'язано з тим, що кров п'явок збирають частіше для вивчення біорізноманіття хребетних.

На Хмельниччині помітили рослину, яка полює на комах

Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia) – дивовижна рослина, яка зростає на болотистих і вологих місцях. Науковці НПП "Мале Полісся" спіймали в об'єктив такого маленького "мисливця" на комах.

Ця красуня відома своїми незвичайними властивостями: її листки вкриті волосками з крапельками липкої рідини, які допомагають їй захоплювати дрібних комах для отримання додаткових поживних речовин. У Хмельницькій області цей вид є регіонально рідкісним.