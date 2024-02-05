Поліцейські торік спіймали Василину на Харківщині, де її тримали в домашніх умовах. Господар добровільно передав левицю до притулку UAnimals, а після цього її евакуювали у Нідерланди. Про це повідомляють у притулку для великих котів FELIDA.

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Левиця Василина знайшла собі пару в Нідерландах

Однак після російської ракетної атаки на Київщину зоозахисники вирішили знайти левиці нову домівку. Так тварина потрапила в нідерландський притулок FELIDA, де за кілька місяців знайшла свою пару.

Левиця Василина / Фото FELIDA

Спочатку для налагодження "зорового контакту" Василина мешкала в сусідньому з Ніколою вольєрі. Згодом їх поселили разом.

Перший контакт між Ніколом і Василиною був бентежним. Обидва леви ніколи раніше не контактували з одновидцями. Їм потрібен був деякий час, щоб звикнути до присутності одне одного, але через кілька днів вони почали взаємодіяти,

– зазначають у FELIDA.

Працівники притулку адаптували вольєр, щоб створити відокремлене середовище для соціалізації. Щоб ще більше стимулювати контакт тварин, використовувалися певні тренування та спеціальні феромони.

Лев Нікола / Фото FELIDA

Як розповідають у притулку, обидва леви сповнені енергії, і їм потрібен був час, щоб звикнути один до одного. Але через пару днів вони почали приживатися, і, схоже, тепер любов витає в повітрі.

Результати медичного огляду показали, що обидва леви цілком здорові. Щоб запобігти появі потомства, ветеринари з Інституту дослідження зоопарку та дикої природи імені Лейбніца провели малоінвазивну процедуру стерилізації молодого лева Ніколи. Операція пройшла успішно, тварина відновлюється.

Як Василина та Нікола починали "стосунки": дивіться відео

Левиця Юна отримала контузію через вибухи у Києві

На жаль, через масовану ракетну атаку на Київ, вранці 2 січня, постраждала і левиця Юна у Центрі порятунку диких тварин. Вона зазнала контузії, оскільки уламки ворожої ракети впали за 300 метрів від її вольєра.

Від ударної хвилі вона отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію, У центрі заявили, що Юна вже отримує необхідний курс лікування, і співробітники закладу покладають надію на її одужання.