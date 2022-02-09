Любить пустувати: як хаскі вмовляли спуститися сходами на перший поверх

Господиня опублікувала відео, на якому хаскі вперто відмовлявся спускатися сходами. Ролик зібрав понад 20 тисяч переглядів.

Софі Юен намагалася переконати свого собаку Рекса спуститися з другого на перший поверх. Проте чотирилапий вив й відмовлявся це робити.

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Жінка переконувала улюбленця, що там "надто жарко", проте Рекс не хотів слухатися. Він залишався на 2 поверсі, поки йому не запропонували смаколик. Тільки коли побачив винагороду, пес спустився.

У другій частині відео Рекс знову опинився нагорі сходів й далі вперто відмовлявся йти на перший поверх. "Мені потрібно, щоб ти спустився вниз. Як довго ми збираємося вести цю розмову?", — говорила Софі Юен.

Дивіться відео: як собака відмовлявся спускатися сходами

За словами господині, у них завжди на сходах були дитячі хвіртки, проте собаці все одно вдавалося прокрастися і піднятися наверх. Усе через те, що Рекс любить пустувати.

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"Раніше він був більш впертим, тому єдиний спосіб змусити його спуститися — підкупити солодощами. Рекс — абсолютно любляча собака, він анітрохи не агресивний. Проте може бути впертим, а також в більшості випадків робить протилежне тому, що ви йому говорите", – додала Юен.

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