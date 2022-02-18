"Любиш = Стерилізуй": де в Києві можна буде безкоштовно зробити операцію улюбленцю

Притулок для тварин в Києві запускає унікальну акцію до Всесвітнього дня стерилізації тварин. Цьогоріч він припадає на 22 лютого.

Всесвітній день стерилізації тварин щороку проводять в останній вівторок лютого. Цьогоріч він припадає на 22 лютого. У притулку "Сіріус" анонсували, що цього дня деякі клініки Києва будуть стерилізувати пухнастиків безкоштовно.

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У притулку вважають, що тільки масова стерилізація врятує Київ від сотень собак та котів на вулицях.

Адже безпритульні тварини – це колишні домашні, або їх діти. Ми хочемо поширювати ідеї гуманного та відповідального ставлення до тварин. Руйнувати міфи та стереотипи про стерилізацію,

– розповідає засновниця притулку Олександра Мезінова.



Стерилізовані тварини живуть довше і здоровішим життям / Фото притулку "Сіріус"

Чому важливо стерилізувати тварину

Статистика свідчить, що стерилізовані тварини живуть в середньому на 3 роки довше за нестерилізованих. Окрім того, операція зменшує ризик різноманітних захворювань.

Стерилізація – простий та гуманний спосіб знизити чисельність безпритульних тварин. Але й домашнім улюбленцям вона теж необхідна – це покращує якість і тривалість життя і знижує ризик того, що ваш чотирилапий загубиться.

Як можна відзначити Всесвітній день стерилізації

Стерилізувати власну тварину

Стерилізувати вуличних тварин, які мешкають у вашому районі.

Розповісти про важливість стерилізації у соцмережах або друзям.



В Києві можна буде стерилізувати улюбленця безкоштовно / Фото притулку "Сіріус"

Де в Києві будуть стерилізувати тварин

22 лютого деякі ветеринарні клініки Києва стерилізуватимуть тварин безкоштовно. Побачити їх можна на карті.

Що відомо про притулок Сіріус

Під опікою притулку перебувають 3165 песиків та 218 котиків. З 2000-го року команда Сіріусу стерилізує та знаходить постійний дім пухнастикам. За роки існування понад 12 000 тварин було стерилізовано.

Раніше ми писали про те, що допомогти притулку відтепер можна у чат-боті в вайбері усього за кілька кліків.

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