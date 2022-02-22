Лягає та бавиться в болоті: фото та відео собаки, який не проходить повз калюжі
Джерело:інстаграм toby_swampdog
Часто улюбленці під час прогулянок люблять гратися в калюжах або в болоті. Через це господарі потім мусять довго їх відмивати.
Собака, якого звати Тобі, обовʼязково мусить залізти в болото під час прогулянки.
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Господарі навіть створили сторінку у соціальних мережах, аби публікувати туди фото та відео брудного улюбленця. Там на нього підписалося понад 41 тисяча користувачів.
Відомо, що Тобі народився у 2016 році й зараз має 5 років. Кожна його прогулянка закінчується ванною, адже пес не проходить повз жодну калюжу.
Дивіться світлини Тобі з інстаграм:
"Іноді миття після прогулянки займає більше часу, ніж сама прогулянка!" — повідомила господиня, яку звати Фелісіті.
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Дивіться відео з прогулянки Тобі: