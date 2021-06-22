Лижі, гори, парашути: історія кішки, яка живе на повну – вражаючі фото

Якщо ви мріяли подорожувати й тренуватися зі своїм улюбленцем, беріть приклад з цього котика та його власника. Мабуть, немає такого виду екстримальних розваг, у якому вони б не брали участь разом.

Кицю на прізвисько Катод взяли з притулку 6 років тому. Життя домашньої улюблениці таке яскраве, що більшість людей готові їй позаздрити.

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Власник Кішки, француз Ремі Вікаріні, полюбляє екстрим. Він катається на мотоциклі й велосипеді, стрибає з парашутом та літає з парапланом, плаває на яхті й регулярно ходить в походи. А його вірна Катод – з ним.

Звісно, Ремі завжди дбає про те, щоб кішка була в безпеці. Він ніколи не робить того, що лякає тварину й завжди ставить її інтереси на перше місце.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

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Власник розповідає, що кішка дуже ласкава й слухняна. Вона цікавиться усім, що відбувається довкола, але водночас трішечки боїться.

Спочатку у мене було тільки одне квартирне життя, яке я міг їй запропонувати. Тому я хотів дозволити їй досліджувати природу в повній безпеці, – розповідає Ремі.

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