Літають з тваринами: чому все більше мандрівників винаймають приватні літаки для котів і собак
Джерело:CNN
Якщо ви хоч раз хотіли взяти свого улюбленця із собою у відпустку, то неодмінно зіштовхувалися із правилами та заборонами авіакомпаній. Щоб обійти заборони, пасажири почали літати приватними рейсами.
Ще нещодавно приватні літаки вважали доступними тільки тим, хто має неймовірно багато грошей. Однак після 2019 року на цьому ринку відбулися суттєві зрушення.
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Усе більше тварин літають із власниками
Представники компанії VistaJet у коментарі CNN повідомили, що кількість тварин на борту їх літаків зросла на 86%.
Літають не тільки з собаками й котами, а й навіть із птахами, кроликами тощо. Однак переважну більшість хвостатих пасажирів складають собаки.
Собаки на борту літака / Фото з інстаграму Netjets
Усіх інших тварин потрібно здавати у багажний відсік. Чимало власників собак, що більші за усталені розміри, не хочуть піддавати улюбленців такому стресу. Тому й обирають приватні польоти.
Приватний переліт дає змогу вашому улюбленцю бути поруч із вами та людьми, яких він знає й з котрими йому комфортно, – розповідає американка Кейтлінн Стеге, яка часто літає зі своїм лабрадудлем.
Такі перельоти допомагають тваринам уникати стресу / Фото VistaJet
Вартість таких перельотів є недешевою і становить від 15 тисяч доларів.Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.
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Чому почали літати з тваринами
- З початком пандемії кількість тварин, усиновлених американцями, зросла на 8%. Відповідно, люди хочуть брати тварин із собою.
- Люди почали частіше літати на відпочинок, а не у відрядження. У ділові поїздки улюбленців зазвичай не беруть, а от на відпочинок – залюбки.
- Віддалена робота дозволяє людям бути мобільнішими. Вони міняють місце проживання, переїжджають з країни в країну і хочуть брати із собою хвостатих членів родини.