Літають з тваринами: чому все більше мандрівників винаймають приватні літаки для котів і собак

Якщо ви хоч раз хотіли взяти свого улюбленця із собою у відпустку, то неодмінно зіштовхувалися із правилами та заборонами авіакомпаній. Щоб обійти заборони, пасажири почали літати приватними рейсами.

Ще нещодавно приватні літаки вважали доступними тільки тим, хто має неймовірно багато грошей. Однак після 2019 року на цьому ринку відбулися суттєві зрушення.

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Усе більше тварин літають із власниками

Представники компанії VistaJet у коментарі CNN повідомили, що кількість тварин на борту їх літаків зросла на 86%.

Літають не тільки з собаками й котами, а й навіть із птахами, кроликами тощо. Однак переважну більшість хвостатих пасажирів складають собаки.



Собаки на борту літака / Фото з інстаграму Netjets

Зараз більшість авіакомпаній дозволяє брати у салон літака тільки невеликих собак або кішокТварин потрібно розміщувати у переносках на багажних полицях або під переднім сидінням.

Усіх інших тварин потрібно здавати у багажний відсік. Чимало власників собак, що більші за усталені розміри, не хочуть піддавати улюбленців такому стресу. Тому й обирають приватні польоти.

Приватний переліт дає змогу вашому улюбленцю бути поруч із вами та людьми, яких він знає й з котрими йому комфортно, – розповідає американка Кейтлінн Стеге, яка часто літає зі своїм лабрадудлем.



Такі перельоти допомагають тваринам уникати стресу / Фото VistaJet

Вартість таких перельотів є недешевою і становить від 15 тисяч доларів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортиментуви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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Чому почали літати з тваринами