Літак для 100-кілограмової черепахи: як волонтери врятували травмовану істоту

Довгоголова морська черепаха, яку ще називають логгерхед, перебуває на межі зникнення. Коли у США одна з них постраждала, волонтери та фахівців об'єдналися, аби врятувати істоту.

Наприкінці вересня 2021 року швидкісний катер збив логгерхед. Сильний удар розтрощила її панцир, через що під ним утворилися повітряні кишені, які виштовхували рептилію на поверхню та позбавляли її можливості маневрувати у воді.

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Розуміючи, що через складну травму черепаха не зможе жити в дикій природі, зоозахисники вирішили допомогти їй з новими умовами для життя.

Поранену рептилію відвезли до ветеринарної клініки The Turtle Hospital, де вона могла перебувати під цілодобовим наглядом і отримувати необхідну медичну допомогу. Коли черепаха стала почувати себе краще, її перемістили в заповідник Sea Turtle.

Дивіться відео: як рятували черепаху

Крім того, задля порятунку істоти був найнятий приватний літак. Оскільки черепаха важила понад 100 кілограмів, знадобилося 6 людей, аби занести її на борт.

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Зараз логгерхед освоюється в новому будинку разом з іншими рептиліями, яких вже не вийде випустити в природне середовище. У заповіднику Саус-Падре працюють над тим, щоб кожен з підопічних отримав кращі умови для життя і поповнив популяцію свого виду.

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