Лисеня влаштувало "атаку" на фотографа: курйозне відео

Фотографи Маріус та Йенс Андре Мехаммер Біркеланд спеціалізуються на зйомках дикої природи. В одній з мандрівок на Лофотенські острови вони мали можливість "поспілкуватися" з маленьким лисеням.

Аби не злякати звірів, один з фотографів ліг на землю та зачаївся. Почувши легке шелестіння, Маріус очікував, що побачить кролика або зайця. Проте до нього почало наближатися лисеня.

Важливо 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси

Воно не тільки підійшло до лежачого фотографа, але й схопило чоловіка за штани, намагаючись потягнути. Маріус не зміг стриматися й розсміявся, чим налякав тварину. Лисеня відскочило убік, проте продовжило бігати навколо та розглядати чоловіка.

Дивіться відео зустрічі лисеня з фотографами:

За словами фотографів, у них жодного разу не було такого близького контакту з дикою твариною. Крім того, на їх думку, це лисеня ще не зустрічало людей, тому й проявляло цікавість.

"Я б не рекомендував вам контактувати з лисицями через велику ймовірність заразитися сказом. Але якщо ви раптом зустріли лисицю, лягайте на землю і спостерігайте за нею. Це унікальний досвід", – написав Маріус у своєму інстаграм.

Цікаво В Альпах корів з гір спускають гелікоптером: вражаючі фото та відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дивіться, які кадри з лисеням зробили фотографи: