Лінувався гуляти: який спосіб прогулянки обрав хитрий пес – кумедне вірусне відео

Колись собаки породи чау-чау були грізними охоронцями та вірними супутниками китайських імператорів. Але тепер вони – домашні песики, хороші компаньйони, а інколи – герої веселих відео.

Цей пес нагадав користувачам мережі про те, як вони не хочуть йти на роботу вранці у понеділок. Дізнайтеся, який спосіб прогулянки обрав для себе хитрий та лінивий пес.

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Ліг на землю

Собаку породи чау-чау вивели на прогулянку до Центрального парку в Нью-Йорку. Але песик не хотів гуляти й вирішив "проїхатися" з вітерцем.

Користувачка тіктоку з ніком coffeebeanzzzzzzz зняла на відео прогулянку хитрого чотирилапого. Він спокійнісінько лежить на землі, а власник тягне його на повідці.



Перехожі зупинялися і дивилися / Скриншот з відео

Перехожі зупинялися, щоб подивитися на цю чудову картину.

Ось за що я люблю Центральний парк, – написала авторка відео.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе

Відео швидко стало популярним в мережі. За короткий час його переглянули майже 8 мільйонів користувачів.

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