Лінувався гуляти: який спосіб прогулянки обрав хитрий пес – кумедне вірусне відео
Джерело:Daily Paws
Колись собаки породи чау-чау були грізними охоронцями та вірними супутниками китайських імператорів. Але тепер вони – домашні песики, хороші компаньйони, а інколи – герої веселих відео.
Цей пес нагадав користувачам мережі про те, як вони не хочуть йти на роботу вранці у понеділок. Дізнайтеся, який спосіб прогулянки обрав для себе хитрий та лінивий пес.
Важливо Чому коти п'ють мало води і як запобігти їхньому зневодненню
Ліг на землю
Собаку породи чау-чау вивели на прогулянку до Центрального парку в Нью-Йорку. Але песик не хотів гуляти й вирішив "проїхатися" з вітерцем.
Користувачка тіктоку з ніком coffeebeanzzzzzzz зняла на відео прогулянку хитрого чотирилапого. Він спокійнісінько лежить на землі, а власник тягне його на повідці.
Перехожі зупинялися і дивилися / Скриншот з відео
Перехожі зупинялися, щоб подивитися на цю чудову картину.
Ось за що я люблю Центральний парк, – написала авторка відео.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Відео швидко стало популярним в мережі. За короткий час його переглянули майже 8 мільйонів користувачів.
Чау-чау не хотів гуляти: дивіться кумедне відео
Чому важливо вигулювати собаку на повідці
- Це вбереже вашого песика від автомобілів та раптового вибігання на дорогу.
- Собаці на повідці складніше підібрати з землі щось небезпечне: зокрема, отруту.
- Так ви вбережете нерви перехожих, адже не всі полюбляють собак. Окрім того, пес теж буде захищений від дій неадекватних осіб.
- На повідці ваш собака не зможе підбігти до інших псів, які можуть бути налаштовані агресивно.
- Закон зобов'язує власників вигулювати собак на повідці в громадських місцях.