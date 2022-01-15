Лабрадорка Багіра та мул Валет: у "Тузлівських лиманах" показали тварин, які там працюють

У Національному парку "Тузлівські лимани" мешкає чимало птахів, серед яких і рідкісні види. А з великих ссавців тут можна побачити тільки дельфінів, а ще – місцевих домашніх тваринок.

Свійські тварини, що мешкають в нацпарку, мають власні "робочі завдання". Вони спілкуються з туристами в теплий сезон та розважають чергових, які там працюють.

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Що відомо про "Тузлівські лимани"

Це національний парк, що розташований на півдні Одеської області. Його заснували у 2010 році. Фауна парку найкраще представлена птахами. Через територію "Тузлівських лиманів" проходить один із найбільших пташиних міграційних шляхів.

У парку мешкають такі домашні тваринки: осличка Дама з донькою Радою, мул Валет, камерунська коза Фрумушика з донькою Нікою, а також цуценя лабрадора Багіра.



Камерунські кози / Фото Івана Русєва

В туристичний сезон тварини дуже подобаються мандрівникам, а дітлахи, "спілкуючись" з ними, отримують велику насолоду,

– розповідає керівник відділу досліджень парку Іван Русєв.



Лабрадорка Багіра та мул Валет / Фото Івана Русєва

Мул Валет допомагає також на службі в парку. А ще всі тварини меліорують степові ділянки – після того, як вони пасуться та залишають екскременти, збільшується різноманіття рослин.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.



Мул та віслюченя / Фото Івана Русєва

В об'єктив не потрапив кіт Скіф – коли робили фото, цей красень десь полював на мишей.



Осличка Дама та її донька Рада / Фото Івана Русєва

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Текст повідомлення:

У нас в Національному природному парку "Тузлівські лимани" є багато різних диких тварин, особливо птахів. Але, диких великих наземних ссавців, окрім дельфінів, в нацпарку немає. А ті свійські, що живуть на Кордоні "Тузлівська Амазонія", радують і кожного дня "спілкуються" з черговими національного природного парку на Кордоні "Тузлівська Амазонія". А мул Валет допомагає в службі парку. В туристичний сезон тварини дуже подобаються туристам, а дітлахи, "спілкуючись" з ними, отримують велику насолоду. Вони також є дуже потужними меліорантами степових ділянок і після їх випасання збагачується різноманіття рослин.

На фото: Осличка Дама з донькою Радою, мул Валет знайомиться з віслюченям Радою, камерунська коза Фрумушика з донькою Ніка, мул Валет знайомиться з цуценям лабрадорки – Багірою.

Ще є і красень кіт Скіф, але він десь мишкував в хащах, коли я робив фотосессію.