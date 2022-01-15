Лабрадорка Багіра та мул Валет: у "Тузлівських лиманах" показали тварин, які там працюють
Джерело:фейсбук Івана Русєва
У Національному парку "Тузлівські лимани" мешкає чимало птахів, серед яких і рідкісні види. А з великих ссавців тут можна побачити тільки дельфінів, а ще – місцевих домашніх тваринок.
Свійські тварини, що мешкають в нацпарку, мають власні "робочі завдання". Вони спілкуються з туристами в теплий сезон та розважають чергових, які там працюють.
Читайте також Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Що відомо про "Тузлівські лимани"
Це національний парк, що розташований на півдні Одеської області. Його заснували у 2010 році. Фауна парку найкраще представлена птахами. Через територію "Тузлівських лиманів" проходить один із найбільших пташиних міграційних шляхів.
У парку мешкають такі домашні тваринки: осличка Дама з донькою Радою, мул Валет, камерунська коза Фрумушика з донькою Нікою, а також цуценя лабрадора Багіра.
Камерунські кози / Фото Івана Русєва
В туристичний сезон тварини дуже подобаються мандрівникам, а дітлахи, "спілкуючись" з ними, отримують велику насолоду,
– розповідає керівник відділу досліджень парку Іван Русєв.
Лабрадорка Багіра та мул Валет / Фото Івана Русєва
Мул Валет допомагає також на службі в парку. А ще всі тварини меліорують степові ділянки – після того, як вони пасуться та залишають екскременти, збільшується різноманіття рослин.На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
Мул та віслюченя / Фото Івана Русєва
В об'єктив не потрапив кіт Скіф – коли робили фото, цей красень десь полював на мишей.
Осличка Дама та її донька Рада / Фото Івана Русєва
Цікаво Слон та наглядач у заповіднику стали найкращими друзями: щемливі фото з Африки
Текст повідомлення: