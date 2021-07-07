Люблячий татко: лабрадор терпляче доглядає за виводком кошенят

У Великій Британії нянькою для 7 кошенят-безхатьків став лабрадор. Він терпляче і лагідно за ними доглядає, допомагає соціалізуватися і вчить, як за собою доглядати.

Однорічний лабрадор колись і сам був безхатьком, якого врятували і прихистили. Можливо, тому він виявився люблячим і терплячим вихователем для малечі.

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Як лабрадор став татком для кошенят

Берті почав доглядати за кошенятами декілька тижнів тому. Сімох малюків знайшли на узбіччі, лишеними напризволяще.

Хазяйка Берті і головна медсестра у притулку "Баттерсі" Рейчел зголосилася забрати кошенят додому. У неї і жив Берті – колишній вихованець притулку, якого врятували і вигодували.

Є щось особливо зворушливе в тому, щоб побачити врятованого вихованця, який зараз допомагає рятувати інших нужденних тварин,

– розповіла Рейчел.



Лабрадор Берті і кошенята / Фото з Battersea

Берті доглядав за кошенятами, показував їм, як доглядати за собою, грався з малюками. Працівниця притулку розповіла: неймовірно пишається своїм собакою за ту турботу, яку він проявив.

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Рейчел і Берті доглядали кошенят, поки вони не змогли самостійно їсти та використовувати лоток як туалет. Коли кошенята стали трохи більш незалежними, немовлята повернулися до притулку "Баттерсі". Для них знайшли люблячі сім'ї.

Мені було сумно бачити, як вони йдуть, але я можу втішатися, знаючи, що ми з Берті змогли дати їм найкращий старт у житті,

– розповіла Рейчел.

Медсестра жартома додала: можливо, Берті у глибині душі насолоджується тишею і спокоєм, які запанували у квартирі відтоді, як 7 гамірних кошенят її залишили.



Берті терпляче виховував кошенят / Фото з Battersea