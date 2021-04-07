Точно як люди: кумедні фото собак "на документи" піднімуть настрій будь-кому

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Джерело:

Lynn Terry

Фотограф поміщає собак у спеціальну будку для фото. А потім фіксує реакцію чотирилапих. Кумедні кадри змусять посміхнутися будь-кого.

Фотографиня Лінн Террі полюбляє собак та усе вінтажне. Вона об'єднала 2 захоплення і в результаті отримала серію чудових світлин.

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Лінн поміщає собак у спеціальну фотобудку, виготовлену за замовлення. А потім фільмує реакцію чотирилапих. Серед портретів бувають одиночні та групові.

Чого тільки не фіксує камера: собаки дивуються, граються, "цілуються", лякаються тощо. Фотографії виходять надзвичайно живими та оригінальними.

Запрошуємо переглянути зворушливі та кумедні фото собак.

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Фото Lynn Terry

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​Фото Lynn Terry

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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​Фото Lynn Terry