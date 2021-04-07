Точно як люди: кумедні фото собак "на документи" піднімуть настрій будь-кому

Джерело:Lynn Terry
Фотограф поміщає собак у спеціальну будку для фото. А потім фіксує реакцію чотирилапих. Кумедні кадри змусять посміхнутися будь-кого.
Фотографиня Лінн Террі полюбляє собак та усе вінтажне. Вона об'єднала 2 захоплення і в результаті отримала серію чудових світлин.
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Лінн поміщає собак у спеціальну фотобудку, виготовлену за замовлення. А потім фільмує реакцію чотирилапих. Серед портретів бувають одиночні та групові.
Чого тільки не фіксує камера: собаки дивуються, граються, "цілуються", лякаються тощо. Фотографії виходять надзвичайно живими та оригінальними.
Запрошуємо переглянути зворушливі та кумедні фото собак.
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
Фото Lynn Terry
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Фото Lynn Terry