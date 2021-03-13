Ці кошенята злочинно маленькі: милі фото крихітних тварин – кумедна добірка

Тільки погляньте на цю крихітну красу. Навіть якщо раніше ви не хотіли мати в домі кота, після перегляду цих фото усе може кардинально змінитися.

Кошенята на фото такі крихітні, що це навіть злочинно. Складно повірити, що з таких малюків виростають товсті пухнасті вередуни.

Курйоз На варті спокою: кумедне цуценя завадило 2 котам побитися

Коли проспав на роботу



Тільки подивіться на кумедну мордочку цього кошеняти / Фото Reddit

Це кошеня чи мікроб?



Таку крихітку легко не помітити в домі / Фото Reddit

Король дивану



Малюка ледь помітно / Фото Reddit

Щойно прокинувся



Коли потрібно в школу о 8 ранку / Фото Reddit

Зручне ліжко



А маски точно для цього придумали? / Фото Reddit

Малюк гріється



Ця крихітка виглядає дуже зворушливо / Фото Reddit

Задоволене кошеня



Що за маленьке сонечко спить на руках / Фото Reddit

День народження



Тільки погляньте на цю чарівну фею / Фото Reddit

А де кіт?



Щоб побачити його, потрібно добряче придивитися / Фото Reddit

До теми Пожежники приїхали, щоб зняти кішку з дерева, а та втекла

І не посперечаєшся



Ваги написали, що кіт "маленький", а вони брехати не будуть / Фото Reddit