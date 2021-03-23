Пес на прізвисько Віскі: актриса Крістен Белл усиновила трилапого собаку – фото

Маленький пес потрапив під вантажівку й втратив одну з лапок. Однак це не завадило йому знайти люблячу родину і свій постійний дім.

Популярна американська актриса Крістен Белл взяла у свою родину нового собаку. Песик постраждав у автокатастрофі й втратив задню лапу.

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Так виглядає Віскі – новий улюбленець Крістен Белл / Фото instagram.com/kristenanniebell

Перед тим, як його врятували, пес вступив у бій з вантажівкою і програв (ногу), але кому все одно потрібні чотири ноги? – так актриса прокоментувала минуле Віскі.

Зараз актриса, її чоловік, актор Декс Шепард та їх доньки Лінкольн (7 років) та Дельта (6 років) вчаться жити з новим членом родини.

У сім'ї акторів живе ще одна собака – Френк. Крістен Белл ділиться у своєму інстаграмі фото, де вона відпочиває на ліжку з обома собаками на руках.

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