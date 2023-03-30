Цуценята розписуються у своїх свідоцтвах про народження

Собачі метрики в інших країнах майже не відрізняються від українських. У них так само міститься інформація про батьків, стать цуценяти, породу та інші дані. Але в деяких країнах є місце для підпису господаря. В це ж поле можна поставити відбиток лапок цуценяти.

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Саме так і зробила господиня собак породи італійський грейхаунд. Породистим цуценятам зробили метрики (свідоцтво про народження), де малюки розписалися своїми крихітними лапками.

Щаслива власниця опублікувала миле відео, на якому вмочила лапки цуценяти у спеціальну рідину, розташувала їх прямо над графою для підпису та легко притиснула їх, залишивши там "підпис" вихованця.

Просто подивіться, як це мило:

Мураха пограбувала ювелірний салон на величезну суму

Соціальними мережами шириться відео, на якому звичайна мураха спробувала пограбувати ювелірний салон в Італії. Їх майже вдалося вкрасти з магазину величезний діамант.

Ледь помітна комаха вилізла на ювелірний стіл і проявила суперздібність – схопила жвалами величезний дорогоцінний камінь і понесла його. Злодійку спіймали самі ювеліри, які й зняли відео. Для чого мурасі знадобився діамант – невідомо.