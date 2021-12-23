Краб допоміг чоловіку дістати футболку, що випала з вікна: кумедне відео

У Китаї чоловік скористався крабом, аби дістати футболку, що випала з вікна. Таку ідею порівняли з фільмом "Місія нездійсненна".

Чоловік, який живе в місті Ханчжоу, випадково випустив свій одяг з вікна. Він не міг покинути дім через карантинні обмеження, тому вигадав незвичний спосіб, як дістати футболку.

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Для цього взяв живого краба, привʼязав до мотузки та поволі спусти з вікна. Коли речі зачепилися за його клешні, китаєць почав витягати істоту.

"Хто зробив це краще: Ітан Хант (Том Круз) у фільмі 1996 року "Місія нездійсненна" чи цей волохатий краб у Ханчжоу?", – підписав відео чоловік.

Дивіться відео: як краб дістав футболку

У соціальних мережах ролик назбирало понад 11 тисяч переглядів. Крім того, люди активно залишали свої коментарі:

"Геніальна ідея".

"Весело".

"Ми використовуємо рибальський гачок, прикріплений до вудки, але деякі люди вже живуть у 3000 році".

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