З койотом на човні: як чоловік врятував цуценя від утоплення та подорожував з ним рікою

Під час сплаву канадець врятував койота, який ледь не втопився. Як ще 10 днів вони подорожували разом – читайте у матеріалі.

Коли мандрівник Джастін сплавлявся річками Саскачеван та Червоний олень, що в Канаді, він почув якесь скавчання.

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Проте чоловік не міг нічого побачити, тому що вода була темна та мутна. Він ледь роздивився чийсь ніс, що стирчав з водойми, проте яка це істота не розумів.

Намагаючись врятувати тварину, Джастін упав у крижану воду, проте зміг її впіймати. Повернувшись до свого човна, він виявив, що це цуценя койота, але тварина була без свідомості. Мандрівник одразу почав робити серцево-легеневу реанімацію, яка допомогла його врятувати.



Врятований койот / Фото WRSOS

Повернутися одразу на берег Джастін не міг, тому протягом наступних 10 днів чоловік жив з койотом та піклувався про нього. Цуценя спало в спальному мішку та харчувалося разом з мандрівником. Чоловік навіть дав йому ім'я – Йіп-йіп.

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Коли мандрівники нарешті дістались місця, де був зв'язок, Джастін зв'язався з Товариством реабілітації дикої природи провінції Саскачеван. Там погодилися допомогти оглянути та повернути койота до свого дикого життя.