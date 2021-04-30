Коти, у яких є робота: фото, що підіймають настрій

Хоча коти сплять до 15 годин на день, але це не значить, що вони ледачі. Група "Цілеспрямовані коти" на популярному ресурсі Reddit хоче довести протилежне: і збирає фото котиків, що "зайняті роботою".

До публікацій потрапляють не тільки кумедні фото котиків, які заснули в ящику з інструментами. Тут є, наприклад, фото кішки, яка здає кров, щоб врятувати інших пухнастиків.

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Momma Mia



Ця кішка щойно здала кров, щоб врятувати кошенят / Фото Reddit

Коли збрехав у резюме, а все одно отримав роботу



Напис на шлейці "Охоронна собака" / Фото Reddit

Працівник ветеринарної клініки



Коли прийшов на прийом, а тебе зустрічає кіт / Фото Reddit

Фаховий будівельник



Трішки втомився на роботі / Фото Reddit

Кішка, яка працює в музичному магазині



Й допомагає обрати музику до смаку / Фото Reddit

Розкішний фон

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



От тільки кіт, який працює фоном, не дуже задоволений / Фото Reddit

Кіт-юрист



Цього малюка підібрали з вулиці і "працевлаштували" / Фото Reddit

Директор офісної моралі



Ну де ще ви бачили такого серйозного кота? / Фото Reddit

Охоронець кавунів



Тільки погляньте на цю сувору морду / Фото Reddit

Кумедний медик



Не допоможе вам, бо у нього лапки / Фото Reddit

Кіт-охоронець



Цей рудий котик полюбляє дивитися кадри з камер спостереження / Фото Reddit

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Майор Чівас



А цьому коту-пожежнику із Києва навіть надали звання майора / Фото Reddit