Коти, які "зламались" – унікальні фото для гарного настрою

Коти інколи поводять себе дуже незвично, адже тварини люблять здивувати господарів своїми витівками. І виглядає це доволі кумедно.

Часто фото цих витівок тварин тішать, веселять та дивують. На сторінці в інстаграмі Brokencattos автор публікує найбільш незвичні вчинки тварин.

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Коти здатні на цікаві витівки

Гарантовано вилікують вашу депресію,

– написав автор про підбірку фото.

#1 Автор жартома зауважив, що "вже мільйон разів казав своєму коту припинити відкривати в будинку міжвимірний портал".





#2 Діти – це весело!





#3 Рідкісний та невловимий кіт-кажан в природному середовищі існування…

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#4 Мій кіт чхнув, як тільки я зробив цей знімок.

#5 Кіт доволі незвично стрибає, але вираз обличчя жінки також вартує уваги.

#6 Кіт планує щось зле, безсумнівно.

#7 "Хто їстиме оброблені солодощі, коли у вас є тепла жива плоть?", – жартома написали автори.





#8 Танець на пілоні у виконанні кота.

#9 Не можна звинувачувати котів за ненависть до води

#10 "Не говори зі мною, я злий", – прокоментували фото користувачі.

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