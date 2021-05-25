Коти, схожі на драматичних акторів: добірка кумедних фото

Іноді котики дивують своїх господарів справжньою акторською грою. Не пустили в дім, почали купати або завели собаку – все це може стати причиною стресу в кота.

Деякі улюбленці демонструють свою злість, страх або незадоволення особливо кумедно. Пропонуємо подивитися добірку фото й переконатися, що котики мають неперевершений акторський хист.

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Цей котик благає друга не покидати його / Фото Reddit



Кіт ревнує господаря до песика / Фото Reddit



Коли не пускають на ліжко / Фото Reddit

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Коли господар раптово зайшов у кімнату / Фото Reddit



Цей кіт не любить купатися / Фото Reddit



Цей котик хоче вийти гуляти, але на вулиці дощ / Фото Reddit



Котячі Ромео та Джульєтта / Фото Reddit



Злякався собак / Фото Reddit



Найкраще місце для відпочинку вранці, коли всі збираються на роботу / Фото Reddit



Драматичний сон / Фото Imgur



Просто захотілося покричати / Фото Reddit



Коли хочеш побути на самоті / Фото Reddit

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Цей котик проти того, щоб його чіпали / Фото Reddit