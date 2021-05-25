Коти, схожі на драматичних акторів: добірка кумедних фото

25 травня 2021 , 09:09
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

Іноді котики дивують своїх господарів справжньою акторською грою. Не пустили в дім, почали купати або завели собаку – все це може стати причиною стресу в кота.

Деякі улюбленці демонструють свою злість, страх або незадоволення особливо кумедно. Пропонуємо подивитися добірку фото й переконатися, що котики мають неперевершений акторський хист.

Цікаво Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Вупі Голдберг, Опра: зірки, які за адопцію, а не купівлю тварин


Цей котик благає друга не покидати його / Фото Reddit


Кіт ревнує господаря до песика / Фото Reddit


Коли не пускають на ліжко / Фото Reddit

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.


Коли господар раптово зайшов у кімнату / Фото Reddit


Цей кіт не любить купатися / Фото Reddit


Цей котик хоче вийти гуляти, але на вулиці дощ / Фото Reddit


Котячі Ромео та Джульєтта / Фото Reddit


Злякався собак / Фото Reddit


Найкраще місце для відпочинку вранці, коли всі збираються на роботу / Фото Reddit


Драматичний сон / Фото Imgur


Просто захотілося покричати / Фото Reddit


Коли хочеш побути на самоті / Фото Reddit

В Україні У Харкові вперше народився бізончик: де можна побачити малюка


Цей котик проти того, щоб його чіпали / Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко