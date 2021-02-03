Вчені довели, що коти з плоскими мордами живуть з вічною гримасою болю

Це не означає, що їм боляче насправді. Але селекція змусила цих котів постійно демонструвати обличчя зі стражденним виразом.
Джерело: LiveScience
Коти й кицьки порід із плоскими мордами можуть мати труднощі в спілкуванні з оточуючими. Приплюснута морда обмежила їх здатність демонструвати емоції.
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Коти-брахіцефали мають постійно сумний вираз морди / Фото Pipcat
Іншим котам і людям складно зрозуміти, коли такі породи демонструють страх, тривогу або біль.
Про такий висновок повідомили вчені з університету Ноттінгем Трент. У межах експерименту нейромережа проаналізувала фотографії 2000 котів. Алгоритм порівняв нейтральний вираз морд різних порід з гримасами болю котів після операцій.
Шотландські висловухі коти виглядають найбільш страждаючими / Фото Sorgente
Виявилося, що короткоморді коти навіть у розслабленому стані мають вираз болю. Найбільше "страждають" морди шотландських висловухих котів. Вони виглядають навіть більш стражденно, аніж котики після операцій.
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