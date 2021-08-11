Лінощі чи хитрість: коти обирають їжу у вільному доступі, обходячи головоломки

Аби наїстися, кіт переважно обере миску, що стоїть у вільному доступі. Водночас інші види тварин надаватимуть перевагу виконанню простого тесту, аби отримати харчі.

Нове дослідження щодо поведінки котів провели у Каліфорнійському університеті Девіса і Школи ветеринарної медицини при ній. Його результати показали, що кішки воліють їсти з легкодоступної миски, а не складати просту головоломку, щоб отримати їжу.

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Це не про котячу лінь

У дослідженні за керівництва науковиці Мікель Дельгадо 17 котам дали головоломку з кормом та вільну миску з їжею. Головоломка дозволяла котам легко бачити їжу, але вимагала певних маніпуляцій, щоб її витягти. Деякі з котів раніше навіть виконували цей трюк.

Коти, які були частиною дослідження, носили монітори активності. Вони показали, що навіть більш активні кішки все ж обирали їжу у вільному доступі. Керівниця експерименту зазначила, що така поведінка котів не означає, що їм не подобаються задачки. Її попередні дослідження, навпаки, показують, що легкі загадки є важливою частиною для ментального збагачення котів.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Коти обирали миску із вільним доступом до їжі / Фото з Unsplash

Чому коти воліють безперешкодно наїдатися – наразі незрозуміло. Науковці припускають, що харчові головоломки, використані у дослідженні, можливо, не стимулювали природну котячу мисливську поведінку. Саме вона передбачає засідку на здобич. Цим зокрема коти і відрізняються від інших видів тварин.

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Є низка досліджень, які показують, що більшість видів, включаючи птахів, гризунів, вовків, приматів вважають за краще працювати на їжу. Що дивує, так це те, що кішки, єдині з усіх цих видів, не виявили сильної тенденції до контрафакту,

– розповіла біхевіористка Мікель Дельгадо.