Коти з короткими лапками: 6 родичів манчкіна

Манчкіни – одна з найвпізнаваніших порід котів: у них коротенькі лапи і ніби "занижена посадка". Цю породу лише нещодавно визнали деякі фелінологічні організації.

Втім, це ніяк не заважає манчкінам розвиватися і утворювати цілу розгалужену родину. Манчкінів часто обирають партнерами для розведення і появи нового типу котів.

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Як виникла порода манчкін

"Занижених" котів вперше помітили в 1930 році в Англії. Надалі відстежити їхню лінію не вдалося: коротколапі котики зникли з невідомих причин.

Через 50 років у штаті Луїзіана в США жінка знайшла чорну коротконогу кицю, що жила на смітнику. Вона забрала кицю собі, а та невдовзі привела потомство. Половина народжених кошенят від неї успадкувала короткі лапи матері.

Коротких кошенят помітили заводчики і стали схрещувати між собою. Згодом експерименти дали результат і усі наступні коти народжувалися "заниженими".

Головне, що варто знати: ця порода була отримана абсолютно випадково в результаті тривалих мутацій.



Манчкін – відносно молода порода / Фото з 4paws

Першою у світі манчкінів визнала американська фелінологічна організація ТІСА. WCF визнала породу з 2002 року.

Втім, визнання породи не є повсюдним: у Великій Британії основна асоціація шанувальників котів не визнає манчкінів як окрему породу.

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Коти з короткими лапками

Манчкіни є неоднорідною породою, у якої не зберігається одна чи декілька ліній. Вони можуть бути різними за зовнішністю, характером і походженням. Відтак заводчики стали виокремлювати гібридів манчкіна, які мають однакові родинні зв'язки.

Кіт Наполеон

Своїм іменем цей гібрид завдячує Наполеону, який за легендою, мав короткий зріст. Наполеон – це схрещування манчкіна із персидським котом. У результаті вийшов довгошерстий коротколапий кіт.



Наполеон – гібрид манчкіна і персидського кота / Фото Роберта Вея з Shutterstock

Скукум

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Кіт із такою незвичною назвою – це суміш манчкіна і лаперма. Останній – це так би мовити, пудель серед котів: у нього густа, коротка і закручена шерсть.



Скукум – це гібрид манчкіна і кучерявого лаперма / Фото Лінн Керрі з Shutterstock

Особливістю скукума серед інших гібридів є те, що задні лапи у цього кота дещо вищі, ніж передні. У класичних манчкінів вони у переважній більшості однакові.

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Ламбкін

З англійської ця контамінована назва дає відсилку до слова "ягня". Кошенята-гібриди цього типу справді схожі на маленьких ягнят. Проте цей тип досі вважають експериментальною породою, яка не визнається багатьма великими котячими організаціями.

Порода виведена завдяки схрещенню манчкіна та селкірк-рекса. Подібно до попереднього типу, шерсть ламбкінів нагадує пуделячу.

Кінкалоу

З усіх гібридів манчкіна кінкалоу – один з найрідкісніших. Це щось середнє між американською керловою кішкою та манчкіном. Американський керл відомий своїми ніби закрученими досередини вухами. Кінкалоу – ніби занижена версія керла.



Керл із закрученими вушками / Фото з wikipedia.org

Бамбіно

Це той гібрид, який впізнати найлегше – коротколапий і голий кіт. Його прародичі – манчкін і сфінкс, що змішані між собою.

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Бамбіно – голий манчкін / Фото Ярослава Курека з Shutterstock

Мінскін

Це суміш трьох порід: сфінкса, бурми і девон-рекса. Від бамбіно відрізняється тим, що може мати ріденьку шерсть вздовж худого і елегантного тіла.

До того ж мінскіни значно менші за розміром, ніж інші гібриди: у них дрібніша ключиця і шия.

Замість висновків

Манчкіни та їхні гібриди все ще відносно нові породи. Заводчики активно схрещують їх між собою та доєднують до інших котячих ліній. Зазвичай такі експерименти можуть впливати на стан здоров'я котів: вони можуть успадковувати проблеми зі здоров'ям.

Загалом йдеться про те, що гібриди манчкінів не мають великої кількості генетичних недоліків. Слабким місцем можуть бути суглоби і дихальна система.